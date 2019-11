Over 170.000 nordmenn vet at de må ta opp lån i julen: – Jekk ned forventningene

JUL: Julehandelen kan gå hardt utover lommeboka. Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener det er litt korttenkt hvis man vet man må ta opp lån. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

172.000 nordmenn vet allerede at de må ta opp lån for å takle julehandelen. – Det er et problem, sier forbrukerøkonom.