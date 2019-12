Slik går det med Jakten-parene i dag: Avstandsforhold, brudd og løgn

Denne sommeren og høsten har vært den viktigste i Andreas sitt liv, og han stråler sammen med Cathrine.

– Det har jo gått den veien som jeg drømte om, avslutter Andreas.

KJÆRESTER: Andreas Bolset og Cathrine Holager. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Brudd for Inger og Gjermund

Inger Lund (29) satt kvinnelig brevrekord i årets Jakten på kjærligheten og fikk 200 frierbrev. Hun endte opp med å velge frieren Gjermund Lien Dahl (27) fra Nes i Hallingdal som sin utvalgte.

De to hadde en flott reise fra de møttes på speeddaten til de reiste på ferietur sammen. Men når TV 2 ringer etter at Jakten er over, har de to avsluttet forholdet. I siste episode fortalte de at de var kjærester, men nå er forholdet over, bekrefter Inger til TV 2.

Da kameraene ble skrudd av, ble de to enige om at de passet bedre som venner. Det var ingen dramatisk årsak til bruddet mellom Inger og Gjermund.

– Tiden sammen med Gjermund har vært kjempefin og jeg er veldig takknemlig for at jeg har blitt kjent med ham. Det fungerte dessverre ikke for oss, men vi er fortsatt veldig gode venner og snakker sammen ofte, forteller Inger.

Kjærlighetssjokk

Nå kan Inger avsløre at hun har funnet lykken med frieren Simen Kummeneje (29). Han ble vraket av henne før hun valgte Gjermund, og det var et svært sårt øyeblikk da de to skiltes foran TV-kameraene.

Inger bekrefter at hun og Simen har blitt et par.

– Jeg tok kontakt med Simen cirka en måned etter at Gjermund og jeg avsluttet. Vi møttes endel i løpet av oktober og november, og det har føltes veldig fint og naturlig, forteller hun.

Gjermund dater

Gjermund på sin side synes det er leit at han og Inger ikke klarte å finne ut av kjærligheten sammen. Han har selv truffet ei dame, men han tar ting helt med ro. Han bærer ikke nag til Jakten-bonden og unner Inger og Simen alt godt.

– Det er jo kjempekoselig at de har funnet kjærligheten. Jeg unner både Inger og Simen alt godt. Simen bor jo nærmere henne, og de har kanskje litt mer til felles enn det jeg og Inger hadde, sier Gjermund til TV 2.

BRUDD: Gjermund Lien Dahl og Inger Lund og har gått hvert til sitt. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Atle er singel

Bonden Atle Kristiansen (37) fant ikke kjærligheten i programmet, da hans utvalgte frier Elisabeth Eilertsen (30) valgte å trekke seg og avslutte forholdet før ferieturen.

Årsaken var at hun hadde innsett at de to ikke passet sammen. Atle har tidligere fortalt til TV 2 at han også forstod at de var for ulike til at forholdet ville fungere.

I løpet av det siste programmet av Jakten på kjærligheten kommer Atle alene, og da forteller han at han fortsatt har troen på at det finnes en dame for han der ute.

– Selv om jeg ikke fant kjærligheten, så har det vært en kjempefin opplevelse å være med på Jakten, så jeg angrer ikke. Jeg har truffet mange flotte mennesker og blitt bedre kjent med meg selv, sier han til TV 2.

– Nå vet jeg hva jeg er ute etter. Om jeg føler at ting ikke er riktig nå, vil jeg nok lettere kunne avslutte det. Tidligere har jeg prøvd og prøvd, selv om det kanskje har ligget i kortene at det ikke hadde blitt noe, legger han til.

Klar for å date igjen

Etter at Jakten-innspillingen var ferdig i august, har Atle brukt tiden sin på jobb og gården. 37-åringen jobber som miljøarbeider og driver med hest som hobby på gården sin i Heradsbygd i Hedmark.

Nå er han klar for å date igjen.

– Jeg er ikke skapt for å være alene, og jeg synes det er ordentlig kjedelig å være singel. Jakten på kjærligheten har gitt mersmak, sier han.

– Tidligere har jeg vært litt låst rundt det å bo hjemme, men nå er jeg åpen for å flytte på meg. Jeg håper det åpner flere dører når det gjelder dating, sier han videre.

Atle forteller at han har fått noen henvendelser på sosiale medier den siste tiden. Nå gleder han seg til programmet er ferdig på TV og han kan begynne å date igjen.

– Nå er det flere som viser interesse, men tidligere så har jeg blitt sett på som en venn. Jeg skal svare så mange som mulig, men jeg er usikker på om det blir en date allerede i morgen, sier han og ler.

SINGEL: I dag er Atle Kristiansen singel. Her er han fotografert sammen med programleder Gunhild Dahlberg. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Elisabeth har fått seg kjæreste

Frieren Elisabeth, som altså valgte å avslutte forholdet til Atle før innspillingen var over, kan avsløre til TV 2 at hun ikke er singel lenger.

FANT IKKE KJÆRLIGHETEN: Atle Kristiansen og Elisabeth Eilertsen avsluttet forholdet. Foto: Unn Grethe Berge / TV 2

– Det har ikke vært så enkelt å date i skjul mens Jakten har gått på TV. Men jeg har møtt en god og snill mann, som respekterer og liker meg for den jeg er, sier hun til TV 2.

Elisabeth, som jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Aurskog-Høland kommune, ser lyst på tiden som kommer.

– Det blir spennende å se hva fremtiden bringer. Jakten er over for meg, sier hun.

Ble dumpet

Jakten-bonden André Johansen (23) fra Målselv i Troms fant ikke kjærligheten med sin utvalgte frier Hanna Hovland (23).

Hun dumpet ham etter gårdbesøket, siden hun ikke hadde fått noen romantiske følelser for ham. Likevel reiste de på ferietur sammen, for å gi det én sjanse til, men det oppstod ingen følelser mellom dem da heller. Derfor bestemte de seg for å være venner.

I sesongens siste episode av Jakten på kjærligheten kommer det frem at André og frieren Miriam Sandvik (22) har lurt produksjonen, siden de hadde møtt hverandre før innspillingen.

André forteller til TV 2 at han var betatt av Miriam da innspillingen startet, men under gårdsbesøket valgte hun å trekke seg og reise hjem.

Dermed er André alene da han snakker ut med programleder Gunhild Dahlberg under sesongens siste program av Jakten på kjærligheten.

André er singel

Fire måneder etter at innspillingen var over, er André fortsatt singel.

– Jeg er singel med god samvittighet. Vi får se hva som skjer senere, men akkurat nå setter jeg pris på å være alene, sier han til TV 2.

Den siste tiden har han fokusert på jobb. 23-åringen har satt i gang flere prosjekter hjemme på gården, blant annet har han gått til innkjøp av kyr.

I løpet av høstens Jakten-sesong har det rent inn med frierbrev til bonden. Han anslår at rundt 200 damer har tatt kontakt med ham i sosiale medier.

– Jeg har ikke mistet troen på kjærligheten. Jeg har fortsatt lyst på kone og barn, sier han.

SINGEL: I dag er André Johansen singel. Her er han fotografert sammen med programleder Gunhild Dahlberg. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Hanna er ute etter en kjæreste

Frieren Hanna er også singel i dag.

SINGLE: André Johansen og Hanna Hovland fant ikke kjærligheten, og i dag er de begge single. Foto: Unn Grethe Berge / TV 2

– Jeg håper at kjærligheten dukker opp en dag, men jeg dater ingen akkurat nå. Det er mange menn som har kontaktet meg etter Jakten, men det er ingen som jeg har begynt å snakke med, sier hun til TV 2.

23-åringen fra Førde er klar for et forhold, dersom den rette skulle dukke opp.

– Jeg meldte meg på Jakten fordi jeg er ute etter en kjæreste, så den dagen det dukker opp en, så er jeg klar, sier hun.

– Hvilke egenskaper ser du etter i en kjæreste?

– Han må være ærlig. Også kommer man langt med god humor, sier hun.

