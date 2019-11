– Et under at ikke flere blir drept

– Veldig mange av krisesentrene rundt omkring i landet rapporterer om høyrisikosaker, men hvis ikke kommunene har kompetanse for å avdekke slike saker, vet vi at veldig mange ikke får den hjelpen de har behov for, sier Smaadahl til TV 2.

IKKE BRA NOK: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er ikke fornøyd med at svarprosenten fra kommunene kun er på 24 prosent. Foto: Lise Åserud

– Ekstremt alvorlig

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det viktigste for en kommune bør være å sørge for at innbyggerne ikke blir utsatt for vold, og i verste fall drap.

– Du vil ikke treffe en politiker som ikke vil si at vold og partnerdrap er ekstremt alvorlig. Men likevel skjer det veldig lite. Det er få drap i Norge, men partnerdrap holder seg på det samme nivået. Et stort flertall av ofrene har blitt utsatt for vold i forkant, og da er det et paradoks at kommunene ikke klarer å gjøre noe med det, sier Bjurstrøm.

Hun er klar på at det må på plass rutiner for informasjonsdeling mellom kommunen, krisesenter, politi, barnevern, skole, helsestasjon, boligformidling, NAV, sosiale tjenester og arbeidsformidling.

– Alle må vite hva vold i nære relasjoner er, hvordan man skal gjenkjenne det og hva det krever av handling og oppfølging, sier Bjurstrøm.

– Alvorlig samfunnsproblem

Justisminister Jøran Kallmyr mener tallene fra undersøkelsen viser at kommunene ikke har tatt innover seg sin rolle i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

– Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Skal vi lykkes med at flere skal få hjelp til å komme seg ut av en hverdag med vold og overgrep, kan ikke dette arbeidet bare være en prioritet på statlig nivå. Kommunene må også med, sier Kallmyr til TV 2.

Statsråden håper kommunene nå åpner øynene og innser hvor viktig denne jobben er.

– Mange kommuner gjør mye bra arbeid på dette området, men dessverre er det altfor mange som henger etter. Jeg håper disse tallene er en vekker for mange norske kommuner, sier justisministeren.