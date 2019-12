For å lage en fruktkake, trenger du to former på cirka én og en halv liter. Frukten bør stå å trekke/marinere natten over.

Frukt til marinering:

2 dl tørkede aprikoser

4 dl hakkede valnøtter eller pistasjnøtter

4 dl rosiner

4 dl lys rosiner (lyse sultanas) ev vanlig rosiner

Ca 2 dl konjakk eller annet brunt brennevin, alkoholfritt bruk eplejuice

Deig:

350 g mykt smør

350 g brunt sukker

6 egg

1 stor vaniljestang eller 2 mindre

450 g hvetemel

2 ts bakepulver

1 ts malt kanel

1 ts malt nellik

1 ts malt muskat

Eventuelt 2 dl nøtteblanding , pistasjnøtter eller valnøtter

Slik gjør du det:

Skjær aprikoser i små terninger og legg i en arbeidsbolle og tilsett konjakk/ eplemost og la trekke natten over.

Pisk smør og sukker lyst og luftig. Tilsett ett og ett egg. Skrap frøene fra vaniljestang og tilsett i røren. Bland sammen hvetemel og tørre krydder. Vend den marinerte frukten og hakkede nøtter inn i melblandingen og rør inn i deigen.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

Smør formene godt, dekk eventuelt bunnen med bakepapir. Hell røren i formene og stek på nederste rille i varm stekeovn på 150 grader i cirka 1 time og 30 minutter. Legg bakepapir over formene etter halve steketiden for å bevare den lyse fine fargen. Avkjøl kaken i formene. Dynk eventuelt mer konjakk eller eplejuice.

Ta de avkjølte kakene ut av formene, pakk godt i plast og oppbevar kjølig. Kaken «modner» i kjøleskapet og får en fyldig smak. Kaken holder seg godt i kjøleskapet i 3-4 uker.

Tips: For en ekstra saftig kake, ta ut kaken fra kjøleskapet 2-3 ganger under modningstiden. Stikk små hull i kaken og drypp/fordel over konjakk, likør eller innkokt eplemos (til eplemosten får en fyldig smak og konsistens).

Server kaken i tynne skiver alene på kakebordet, eventuelt dekket med et lag tynn marsipan, eller som tilbehør til ost, men uten marsipan.