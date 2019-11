Saken vakte stor oppmerksomhet da det ble kjent at 46-åringen hadde angrepet to tilfeldige kvinner med kniv midt på Grünerløkka i Oslo.

Ifølge tiltalen som nå er tatt ut, skjedde knivangrepene omtrent klokken 03.10 om natten. En av kvinnene ble stukket flere ganger i mageregionen og måtte opereres på Ullevål sykehus.

Også den andre kvinnen ble forsøkt stukket gjentatte ganger. Heldigvis snublet kvinnen og falt bakover, slik at hun ikke ble truffet, ifølge tiltalen.

– Veldig lei seg

Gjerningsmannen forklarte i innledende avhør at han angrep kvinnene uten noen foranledning. Han har imidlertid nektet straffskyld for drapsforsøk.

Mannens forsvarer, advokat Anja Hellander, sier til TV 2 at mannen har forklart seg så godt han kan om angrepene.



– Han er veldig lei seg for det han har gjort, men mener aldri han har hatt til hensikt å drepe noen. Dette er handlinger gjort i psykotisk tilstand, sier Hellander.

De to kvinnenes bistandsadvokat Thomas Benestad sier at hans klienter vil forklare seg for retten. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

En rettspsykiatrisk undersøkelse har konkludert med at 46-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Påtalemyndigheten har derfor varslet at de vil be om overføring til tvunget psykisk helsevern.

Flere saker

I tillegg til de to drapsforsøkene er mannen tiltalt for en voldhendelse på en t-bane i Oslo torsdag 11. oktober i fjor. Ifølge tiltalen slo han en kvinne i ansiktet slik at hun brakk nesen.

Fra tidligere er han domfelt for et lignende forhold, der han slo en annen mann rett ned i en t-banevogn på Gaustad. Foranledningen skal ha vært at 46-åringen ble bedt om å flytte en sekk fra et sete.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som begynner 9. desember i Oslo tingrett.