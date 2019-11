Helsegiganten kaster inn håndkleet etter flere år med motstand fra det rødgrønne Oslo-byrådet, melder Nettavisen.

Selskapet selges til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL), som overtar driften av sykehjemmene fra 1. januar 2020, får Nettavisen opplyst.

Unicare legger ikke skjul på at det er byrådets politikk som gjør at de nå velger å selge. Over tid har det vært signalisert fra byrådet at alle byens sykehjem skal rekommunaliseres eller drives av private, ideelle aktører.

– Med bakgrunn i dette velger Unicare nå å trekke seg ut og takker samtidig Sykehjemsetaten i Oslo kommune for godt samarbeid, sier konsernsjef Christoffer Sundby i Unicare.

De ansatte ved de fem sykehjemmene ble informert om salget tidlig tirsdag morgen, og like etter klokken 10 gikk meldingen om eierskiftet til Oslo Børs.

I alt er det rundt 1.000 ansatte i Unicare Omsorg. Alle de ansatte får fortsette i jobbene sine, ifølge Sundby.

Unicare driver i dag sykehjemmene Fagerborghjemmet, Hovseterhjemmet, Manglerudhjemmet, Smestadhjemmet og St. Hanshaugen omsorgssenter.

