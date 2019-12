Tidlig i Farmens femte uke kom Jens inn som utfordrer, og ble utnevnt til fullverdig deltaker sammen med Silje Momrak (32).

I den nest siste ordinære uken på Lundereid gård måtte 46-åringen fra Kåfjord møte til sin første – og siste – tvekamp.

Etter å ha tapt øksekampen mot Leif Kristian Tindeland (28), vendte Tromsværingen tilbake til Kåfjord etter fem uker i 1919.

– Ingen vet om det

Hjemme ventet Jens' samboer Lill-Kristin Berg, datteren Veronja (15) og sønnen Jens Aleksander (24).

Jens og Lill-Kristin ble kjærester allerede på ungdomsskolen i en alder av 16 år i 1990. Nå, 29 år senere, vil de plassere den siste brikken i puslespillet.

I den anledning avslører han overfor TV 2 et nærliggende bryllup, for å overraske venner, familie og parets felles sønn.

– Vi skal gifte oss i august neste år. Da har vi vært sammen i 30 år. Ingen vet om det, kun min gode venn Erik fra Farmen. Det kommer nok som et lite sjokk for familie og venner, forteller Jens som har holdt tyst om det planlagte bryllupet i lengre tid.

– Nå har vi testet ut hverandre i 29 år, så nå er det på tide. Og denne festen er en fin anledning.

FARMEN: Jens-Ivar kom inn på gården som utfordrer i femte uke.

Inviterer Farmen-deltakere

Paret vet verken eksakt dato eller hvor de skal gi hverandre sitt «ja», men Jens er sikker på at det blir noen kjente Farmen-navn på gjestelisten.

– Det blir nok Børge som jeg kom inn som utfordrer sammen med. Og Erik. De to står på gjestelisten. I tillegg har jeg nesten daglig kontakt med Agna, hun er en kjempedame. Og det blir sikkert flere etter hvert, forteller han.

Jens dukket opp på den røde løperen til finalefesten sammen med sin fremtidige kone, som forteller at hun gleder seg til bryllupet.

– Det var kanskje på tide, sier Lill-Kristin Berg lattermildt om frieriet.

Savner en på festen

Jens-Ivar gleder seg til å treffe alle deltakerne igjen, men det er spesielt én han kommer til å savne.

– Det blir koselig å treffe alle igjen. Den eneste vi mangler er Hjalmar. Han er i live, og i går så jeg at han var til salgs, forteller Jens.

46-åringen har ikke lagt skjul på sin kjærlighet for sauen, og har tidligere avslørt at han ville ha med Hjalmar hjem. Hvordan Lill-Kristin stiller seg til muligheten om å få et nytt fårete familiemedlem er uvisst.

