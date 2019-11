Stjal diamanter til 10 milliarder kroner – innbruddstyvene er fortsatt på frifot

Innbruddet ved Det grønne hvelvet ved renessanseslottet i Dresden, som huser rundt 4.000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler, skjedde mandag morgen.

Innbruddstyvene stjal tre sett med diamanter fra museumet. Ifølge tyske medier er tyveriet det største i sitt slag siden krigen.

Gjerningsmennene er fortsatt på frifot og politiet jobber for å sikre spor, skriver den tyske avisen Grünes Gewölbe.

Mulig sammenheng

Politiet utelukker ikke at det kan være en forbindelse mellom forbrytelsen og en brann i en strømkasse under Augustusbroen, som kuttet strømforsyningen til gatebelysningen på Theaterplatz på samme tidspunkt.

De peker også på at en bilbrann på en vei i nærheten kan ha tilknytning til innbruddet, skriver Grünes Gewölbe.

– Vi har bevis på at innbruddstyvene rømte fra åstedet med en Audi A6. Et identisk kjøretøy ble senere satt i brann på en underjordisk parkeringsplass på Kötzschenbroder Straße. Audien blir undersøkt og sikret av kriminelle etterforskere, har politiet uttalt til Grünes Gewölbe.

Til tross for at man kun ser to gjerningspersoner på overvåkningsvideoen, har tysk politi uttalt at de ikke utelukker at flere kan ha vært innblandet i brekket.

Ingen pågrepet

Politidirektoratet Dresden har opprettet en spesialkommisjon. I kommisjonen, som bærer navnet «Epaulette», jobber 20 etterforskere for tiden med å få klarhet i saken.

Tirsdag formiddag er ingen pågrepet i saken. Politiet uttalte tirsdag at de ikke hadde noen klar ledetråd i saken, men at de vil gjennomføre videre undersøkelser gjennom dagen.

I tillegg til søket etter bevis på åstedet, jobbes det for å avklare hvordan et slikt kupp kunne lykkes – til tross for sikkerhetstiltakene.

Presidenten i det tyske museumsforbundet, Eckart Köhne, har uttalt at museer i Tyskland er fanget mellom sikkerheten til gjenstandene og tilgangen til publikum.

– Museer er offentlige institusjoner som naturligvis ønsker å tiltrekke seg besøkende. Vi har ikke like god sikkerhet som en bank, og det bærer en viss risiko, sier Köhne.

Kunstminister: – Store skader

Kunstminister Eva-Maria Stange mener tyveriet har påført tysk kulturhistorie store skader.

– Vi vet ikke det nøyaktige omfanget av ranet, men det er allerede klart at dette er en enorm skade på vår kunst- og kulturhistorie, sier hun.