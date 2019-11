– Tenker med skrekk og gru på denne uka

– Butikkene er veldig gode på å sende ut reklame på de største fristelsene. Derfor bør du bestemme deg på forhånd om hva du skal kjøpe. Ha bevisste mål og benytt muligheten til å gjøre gode kjøp på det du faktisk trenger, sier Tvetenstrand.

Går i bue rundt minibanken

Tall fra Virke viser at nordmenn handlet for 3,7 milliarder kroner på Black Friday i 2018. I 2017 og 2016 var tallet henholdsvis 3,6 milliarder og 3,3 milliarder. På årets Black Friday anslår Virke at nordmenn vil handle for 3,8 milliarder kroner, og spår dermed nok et rekordår.

Selv om det er noen år siden Jan Ove Brenden kvittet seg med kredittkortene, kjenner han det fortsatt på kroppen når han passerer minibanken han brukte oftest. Ubehaget er så stort at han heller går i en bue rundt.

– Den dag i dag får jeg vondt inni meg når jeg går forbi minibanken ved Oslo City, der jeg ofte tok ut på kredittkort for å sette inn og betale vanlige regninger, og betale gjeld med ny gjeld, sier Brenden.

På grunn av det opplevde reklametrykket og kjøpepresset, og alt det kan medføre, er ikke 54-åringen noen tilhenger av Black Friday. Men også i juletider har han erfart at de som vurderer å ta opp usikret gjeld bør være forsiktige.

– Julen er en tung tid for mange. Da er det lett å bruke kredittkort som en slags selvmedisinering, ved å tenke at du skal unne deg noe fordi det er en vanskelig tid. Men om du da bruker penger du ikke har, påfører du deg egentlig bare enda mer smerte i fremtiden, sier Brenden.

– Be om hjelp

Brenden har fått med seg rådet fra mange eksperter om å bare avstå fra dager som Black Friday. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort, mener han.

– Det er lett å si at man ikke skal la seg rive med. Men det er ikke så lett å bare legge seg under senga heller. Man blir eksponert for det overalt, sier Brenden.

Nordmenns samlede usikrede gjeld har passert 170 milliarder kroner. Brenden påpeker at det har vært snakket mye om dyre forbrukslån og kredittkort i mediene, og at han derfor hadde han håpet at folk skulle være mer bevisste.

– Jeg blir skremt over at folk fortsatt tar opp slike lån og ikke aner konsekvensene av det, sier Brenden, som har følgende oppfordring til alle som strever med høy gjeld.

– Jeg kjenner flere som lever med forbruksgjeld i skjul. Husk at det ikke er noen skam å snu. Be heller om hjelp i tide.