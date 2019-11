Mener vindpark vil bidra med opptil 950 millioner i skatt

– Dette er en cowboybransje som er fullstendig ute av kontroll, som jobber for å betale minst mulig skatt når man faktisk bruker fellesskapets ressurser på å tjene penger, sa stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) til TV 2 mandag.

Uttalelsen kom etter at TV 2 søndag avslørte at inntekter fra Tellenes vindpark i Rogaland blir sendt til en skattefri øy Det karibiske hav.

Andreas Aasheim, spesialrådgiver i Norsk Vindkraftforening (Norwea), reagerer på Saudlands uttalelse.

– Vi kjenner oss overhode ikke igjen i beskrivelsen, og det får stå for representantens egen regning, sier Aasheim.

Bestrider premisset for TV 2s sak

Norwea er en organisasjon som fremmer utbygging av vindkraftverk i Norge.

Norwea reagerer på TV 2s reportasje, som fortalte hvordan det utenlandske eierselskapet av Tellenes vindpark sender penger ut av Norge samtidig som de ikke betaler selskapsskatt.

– Jeg mener premisset er feil. Tellenes vindpark AS kommer til å betale store mengder skatt, både selskapsskatt og eiendomsskatt, til Norge. Det viktigste å få frem her er at Tellenes vindpark og dets eiere følger norsk lov og norsk skattelovgivning til punkt og prikke, sier Aasheim til TV 2.

Han påpeker at Tellenes vindpark, som alle andre norske vindparker som bygges i perioden mellom 2015 og 2021, har grønne avskrivningsregler.

– De har raskere avskrivningsregler som gjør at de ikke havner i skatteposisjon før i år sju eller åtte. Dette er avskrivningsregler innført av Stortinget i 2015, som man innførte med viten og vilje for å få denne type investeringer til Norge. Nå ser vi effekten av det, og dette kan ikke komme som en overraskelse på noen, sier Aasheim.

Forventer mye skatt fra Tellenes

Tellenes vindpark kommer også til å betale 200 millioner kroner i eiendomsskatt til Sokndal og Lund kommune, ifølge Aasheim.

Med en årlig utbetaling på 8,5 millioner i eiendomsskatt fra Tellenes vindpark til Sokndal og Lund kommune, slik kommunene selv oppgir, vil det ta over 23 år før 200 millioner blir utbetalt, viser TV 2s beregninger.

Når det gjelder selskapsskatt, estimerer Aasheim at Tellenes vindpark i fremtiden vil betale mellom 500 og 750 millioner i selskapsskatt.

– Hvor henter du disse tallene fra?

– Dette er basert på våre beste estimater ut fra inngåtte kontrakter og våre beregninger ut fra dagens kraftpris, sier Aasheim.