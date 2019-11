Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding i dag.

Skaden skal være den samme hun fikk da hun falt under en utfortrening i Andorra i mars i år.

– Dette var en blytung og uvirkelig beskjed å få ettersom jeg nærmet meg å bli konkurranseklar etter alle disse månedene med opptrening. Dessverre betyr det at jeg mister denne sesongen, og at jeg igjen må gjennom en ny runde tålmodighet, svette og tårer. Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier Ragnhild Mowinckel.

Det var under trening 27-åringen fikk en smell i kneet. Den tilsa at det ikke dreide seg om en alvorlig skade.

Det var derfor svært overraskende at det, på en planlagt undersøkelse, ble oppdaget at korsbåndet nok engang var røket.

– Vi har avtalt å operere kneet i starten av desember og så venter en ny periode med rehabilitering, sier landslagslege Marc Strauss.

Saken oppdateres!