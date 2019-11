Videoen av den 14 år gamle koalabjørnen Ellenborough Lewis, som ble reddet fra en skogbrannene i New South Wales i Australia, har gått verden rundt.

Lewis ble reddet av bestemoren Toni Doherty, som rev av seg skjorten og løp inn i flammene for å hente ut den lille bjørnen.

– Den stakkars koalaen gråt og skrek fordi han ble brent. Det brant under han, på de små bakbena hans. Jeg har aldri hørt en koala før. Jeg visste ikke at de kunne hyle. Det var hjerteskjærende, sa Doherty ifølge Nine News.

Koalasykehus

Lewis har deretter kjempet for livet på Port Maquarie Koala sykehus, skriver nettsiden News, men skadene var så store at legene til slutt måtte velge å avlive den.

STORE BRANNSKADER: Skogbrannene har gått hardt utover koalabjørn-bestanden i Australia. Foto: Facebook / Koala Hospital Port Macquire.

– Vi plasserte han under generell anestesi i morges for å vurdere brannskadene hans og skifte bandasjene, opplyste sykehuset i et innlegg på sin Facebookside rundt klokken 14.30 lokal tid.

Måtte alives

Da viste det seg at Lewis brannskader hadde blitt verre og at de dessverre ikke var mulig å behandle.

– Koala Hospitals viktigste mål er dyrenes velferd, så det var på disse premisser at avgjørelsen ble tatt, sto det i meldingen.