Kostbare tiltak gir ikke flere jobber

Myndighetene bruker hvert år betydelige ressurser på integreringstiltak som skal gi flere innvandrere med fluktbakgrunn utdanning og jobb, men sysselsettingen øker ikke, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan myndighetene jobber for å integrere innvandrere med fluktbakgrunn, inkludert familiegjenforente og kvoteflyktninger, ved å kvalifisere dem til arbeid. Konklusjonen er ganske nedslående. For til tross for mange og varierte tiltak fra både statlige myndigheter og kommunene, er sysselsettingsgapet mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen fortsatt er stort. Konsekvensen er at mange ikke kan forsørge seg selv og er avhengige av offentlig støtte. De enkelte tiltakene fungerer for dårlig hver for seg og de ansvarlige myndighetene samarbeider for lite.

Fungerer dårlig

Hovedvirkemidlet for å integrere innvandrere er det såkalte introduksjonsprogrammet. Det er bred politisk enighet om å styrke dette, noe Riksrevisjonens gjennomgang ettertrykkelig dokumenterer at det er behov for.

Introduksjonsprogrammet i kommunene er myndighetenes viktigste integreringstiltak, men det fungerer ikke godt nok. Tiltaket skal sikre nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap og få de raskt i arbeid eller utdanning.

I 2018 deltok over 27 000 personer i programmet, men undersøkelsen viser at mange ikke får jobb etterpå. 70 prosent av deltagerne skal være i jobb eller utdanning etter ett år, men dette målet er ikke nådd i noen av årene 2010 til 2018. De første fem årene etter introduksjonsprogrammet øker andelen som jobber, men deretter synker den. I tillegg har mange små stillinger og lønn langt under gjennomsnittet og derfor ikke mulighet til å forsørge seg selv.

Sykehus mangler pleiere

Riksrevisjonen har også undersøkt bemanningen på sykehusene, og konstaterer følgende:

«Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene, viser Riksrevisjonens undersøkelse.»

─ Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Men noen steder har færre problemer med å skaffe seg kvalifiserte folk. De har høyere gjennomsnittlig stillingsprosent, færre som slutter og lykkes oftere med å rekruttere arbeidskraft enn andre.