Det er bare noen uker siden amerikanske Lisa Trent og familien mistet huset i en brann. I hjemmet var det en spesiell eiendel hun fryktet å miste, nemlig Rangers-drakten hennes med Zuccarello og nummer 36 på ryggen.

– Som den gale Rangers- og Mats Zuccarello-fanen jeg er, var det første jeg tenkte på at drakten min var i kjelleren. Jeg hadde forberedt meg på å dra på denne kampen, hadde kjøpt billettene og visste at det ikke var lenge til. Jeg ble veldig lei meg av tanken på at drakten min brant, forteller Trent til TV 2.

– To dager etter brannen fikk jeg muligheten til å ta meg inn i kjelleren og fant trøyen min. Heldigvis klarte den seg, forteller Trent videre.

Zucca: – Stort

TV 2 forteller Zuccarello om historien til Trent i etterkant av kampen mot New York Rangers.

– Det er selvfølgelig stort. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er synd å høre at huset hennes brant ned. Jeg setter veldig stor pris på dem (fansen) og alle årene jeg har hatt her. Jeg kommer til å sette pris på det for alltid, sier Zucca.

Da TV 2 møtte Trent på Madison Square Garden hadde hun på seg drakten i tillegg til Rangers-lue. Hun var en av mange Rangers-fans som var på plass for å hylle Zuccarello da han vendte tilbake til New York sammen med sin nye klubb Minnesota Wild.

Drakten til Lisa Trent. Foto: TV 2

– Jeg elsker alt Zuccarello gjør for barn rundt om i verden. Jeg er skolelærer selv, og jeg har blitt inspirert til å hjelpe barn, forteller Trent og legger til:

– Det var trist da han forlot klubben, men jeg visste jeg måtte komme på denne kampen ikke bare for å hylle spilleren, men den mannen han er utenfor ishockeyen. Han er en rollemodell for yngre mennesker.

– Hvor lei deg var du da han dro fra New York Rangers?

– Mannen min sa at det var som om noen hadde dødd i familien min. Så etter han dro sa mannen min at uansett hvor Mats ender opp, må du kjøpe billetten og dra. Med andre ord, slik fikk han meg til å ti stille, forteller Trent og ler.

Ble overtalt av datteren

Men noe overtalelse måtte til for at hun skulle stille på kampen.

– Jeg kjøpe billetten i juli så snart jeg visste at han hadde signert for Minnesota Wild. Jeg gledet meg veldig til å dra, men så skjedde brannen og jeg var veldig nære å ikke dra. Men datteren min var hjemme fra college og hun sa til meg «mamma, vi må se fremover. Du kan ikke gå glipp av at Mats kommer tilbake til Madison Square Garden». Så her er vi, sier Trent med et stort smil.