Advarer mot lurebrukere på Snapchat: – Alvorlig!

Råd- og veiledningstjenesten Slettmeg.no advarer mot brukere som utgir seg for å være Slettmeg.no på Snapchat.

Slettmeg.no bistår personer som føler seg krenket på internett, og gir råd om hvordan man kan få fjernet informasjon. Leder for Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, ser svært alvorlig på at noen utgir seg for å være tjenesten.

– Dette kan ha et stort skadepotensiale, sier han til TV 2.

Advarer

Ifølge Tessem dreier det seg om flere brukere som heter Slettmeg eller har dette som en del av brukernavnet på Snapchat. Han kjenner også til ett tilfelle hvor noen er blitt kontaktet av én av de aktuelle brukerne.

– Teorien vår er at de prøver å lure til seg bilder ved at de klarer å oppnå et tillitsforhold. Vi er redde for at noen skal bli misbrukt på en eller annen måte, fortsetter han.

Tessem er klar på hva man bør gjøre hvis man blir kontaktet.

– Ikke fortsett dialogen. Ta kontakt med oss eller eventuelt politiet, oppfordrer han.

Slettmeg.no ønsker å bli varslet dersom flere er blitt kontaktet av brukerne. Dette kan gjøres via hjelp@slettmeg.no eller telefon 911 29 392.

Tessem understreker at de aldri uoppfordret vil ta kontakt med personer på Snapchat.

– Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, slår han fast.

Kjent fremgangsmåte

Problemstillingen er ikke helt ukjent for tjenesten. Ifølge Tessem ser fremgangsmåten ut til å ligne den som ble brukt i den såkalte Edderkoppen-saken i 2018. Da avslørte NRK at en person utga seg for å representere en svensk søsterorganisasjon til Slettmeg.no. Tidligere i år ble mannen dømt til 90 dagers fengsel for hensynsløs adferd etter at han kontaktet flere kvinner med falskt navn.

Også Kripos er kjent med fremgangsmåten og opplyser at samme modus blir benyttet i flere sammenhenger.

– Gjerningspersonen utnytter villfarelse og urettmessig tillit hos den fornærmede til å skaffe seg informasjon eller verdier. I dette tilfellet er det sannsynligvis et forsøk på å tilegne seg påloggingsinformasjon og/eller kompromitterende bilder, sier Jostein Strømnes, leder for seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte NC3, til TV 2.

Dette bør du gjøre hvis du er utsatt for utpressing på nett: Bryt kontakten med utpresser så snart som mulig.

Ikke betal det som utpresser krever. Hvis du betaler, kommer det vanligvis flere krav.

Dokumenter mest mulig av det som har skjedd. Noter hvilke tjenester, kanaler og kontoer som ble brukt både av deg og av utpresser. Ta skjermbilder både av samtaletekster, informasjon på profiler og bilder eller video av den du snakket med. Vet du hvordan du finner IP-adressen til utpresseren? Dokumenter den. All informasjon fra utpresseren kan hjelpe politiet med å identifisere vedkommende. Dette kan for eksempel være adresser, telefonnummer, kontonummer og betalingsinformasjon.

Ikke slett programvare du har installert. Fjern heller ingen kontoer. Vent til politiet har fått gjennomført nødvendige undersøkelser.

Kontakt politiet så raskt som mulig. Tid er en kritisk faktor i slike saker.



Kilde: Kripos

– Bør ringe varselbjeller

Strømnes forklarer videre at påloggingsinformasjon og kompromitterende bilder kan brukes til videre utpressing av den fornærmede ved å for eksempel true med eksponering.