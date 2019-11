En ryggoperasjon på 90-tallet, som ikke var vellykket, førte til at Willy Marthinussen ble kronisk smertepasient. Det ble starten på åtte vanskelig år.

Willy skrev innlegget « Usynlig syk eller synlig frisk» først på sin blogg.

– Jeg hørte kommentarer da jeg gikk på fjellet eller på kjøpesenteret: «Klarer han det, klarer han også å jobbe».

Det de uvitende ikke visste, var at legen hadde anbefalt Willy å komme seg ut på både fjelltur og på kjøpesenter.

Kommentarer førte til depresjon

I starten klarte Willy å avfeie kommentarene og de stygge blikkene, men litt etter litt krøp det under huden hans.

– Jeg gikk inn i en tung depresjon og fikk angst. Jeg stengte meg inne og turte ikke å gå ut, i frykt for hva folk ville si.

Fastlege Elisabeth Kjølholdt forteller at Willy sin historie dessverre ikke er unik.

– Det å gå på butikken, på fjellet, ta en kaffe hos naboen, kan kreve enormt mye for en pasient med «usynlig sykdom». Det kan kreve så mye at pasienten ikke orker å gå ut på én uke, sier legen.

Kjølholdt forteller at det kan være et terapeutisk tiltak og foreskrevet av fastlegen at pasienter med disse sykdommene skal være sosiale og aktive.

– Det er så god medisin for dem. Vi får ikke skrevet ut en bedre medisin!

Lege oppfordrer til å respektere andre mennesker

Sosiale sammenkomster og fysisk aktivitet ble livsviktig for Willy Marthinussen på 90-tallet, etter åtte år med fysiske og psykiske smerter.

– Jeg hadde ikke vært her i dag hadde det ikke vært for den fysiske aktiviteten.

Willy forteller videre at det var vanskelig å trosse kommentarene fra utenforstående, men at et indre oppgjør, tankeendring og knallhard jobbing med seg selv, ble løsning.

– Jeg sa til meg selv: «Det finnes ca. åtte milliarder mennesker på jordkloden. Hvis syv milliarder misliker meg, finnes det fortsatt én milliard som potensielt liker meg.»

Fastlege Kjølholdt oppfordrer utenforstående å respektere andre mennesker og huske på at man ikke vet alt.

– Man trenger ikke å forstå alt, men respekter at man er nødt til å finne egne tiltak for å få det bra. Hvilke tiltak det er, skal ikke andre legge seg opp i.

– Du vet ikke hvor sårbart livet kan være. Det kan ramme deg også.

Blogginnlegget til Willy Marthinussen ble publisert på Bergens Tidende og lest av over 200 000.