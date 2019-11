Fredag i forrige uke opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding at flere skoler i distriktet hadde mottatt trusler.

Distriktet betegnet truslene som såpass grenseoverskridende at de fikk bistand fra Kripos.

Flere trusler

Fungerende kommunikasjonssjef i Kripos, Axel Due, sier til TV 2 at også skoler i politidistriktene Oslo, Vest, Sør-Øst og Trøndelag har mottatt lignende trusler.

Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt truslene har en sammenheng.

– Vi har ikke noe ansvar eller koordinerende rolle i etterforskningen, men bistår med vår spisskompetanse på ulike felt. I denne saken gjelder det internettetterforskning, sier Due.

Sent mandag kveld mottok Åsly skole på Rissa i Indre Fosen kommune sin andre trussel på kort tid. Skolen er en grunnskole med elever fra første til tiende klasse.

Politi, kommune og skolen har derfor besluttet at uniformert politi vil være på stede på skolen for å beskytte elever og ansatte.

– Utrivelig

Ordfører i Indre Fosen, Bjørnar Buhaug, sier til TV 2 at de tar saken på alvor, og at de fortløpende tar nye vurderinger på sikkerheten.

– Det er utrivelig. Politiet er der for å skape trygghet, men jeg forstår at slike situasjoner skaper uro blant folk. Vi har vurdert at skolen skal være åpen, og at hverdagen skal gå som normalt, sier ordføreren.

I en pressemelding opplyser Trøndelag politidistrikt at innholdet i truslene varierer.

– Noen er likelydende og mer eller mindre spesifikke. De er formidlet på lik måte. Ut i fra våre undersøkelser vurderer vi det ikke dithen per nå at det har vært eller er reell fare for liv, står det videre.

Politiet sier at de tar slike saker på alvor, og at de forstår det skaper frykt.

– Ut i fra den oversikten vi har mener vi at dette er ment nettopp for å skape frykt og generere oppmerksomhet, sier de videre.

Saken oppdateres!