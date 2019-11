Tirsdag klokken 10 ankom Frode Berg møtet med EOS-utvalget.

– Jeg skal fortelle utvalget sannheten, og om hvordan jeg har opplevd saken, sier Frode Berg til TV 2.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etteretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.

De har tidligere varslet at de skal gjennomføre en undersøkelse om Frode Berg-saken, basert på opplysninger som har kommet ut i offentligheten.

Berg ba om møtet

Tirsdag opplyste Berg om at det er han som har bedt om møtet som foregår med EOS-utvalget tirsdag.

– Jeg skal fortelle om den opplevelsen jeg har hatt. Om min opplevelse av det, sier Berg.

Da 64-åringen møtte pressen forrige uke var han hard i kritikken mot E-tjenesten. Han forteller at han skal opprettholde kritikken i dag.

Undersøkt i flere måneder

Svein Grønnern er leder for EOS-utvalget, og har tidligere uttalt i en pressemelding at utvalget vil behandle saken grundig.

– Vi kan ikke si noe om når undersøkelsen vil bli ferdig, sa Grønnern.

Til NRK har utvalget tidligere uttalt at de allerede har undersøkt Frode Berg-saken i flere måneder.

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket og om E-tjenesten har opptrådt innenfor loven, sa Grønnern.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sa han.

Følte press

Berg ble i vår dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han nylig tilbake til Norge. En spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg ble en del av, åpnet for benådning og løslatelse av nordmannen.

Forrige uke møtte Frode Berg pressen. Der fortalte han at han følte seg presset til å gjennomføre den siste reisen til Russland, og at han føler seg ført bak lyset av e-tjenesten.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg ble dømt i rettssaken, men jeg er ingen agent. Jeg har ikke opplevd meg som vervet av e-tjenesten, sa han.

Der fortalte han at en person fra E-tjenesten ba han om en tjeneste, og at han aldri visste noen ting om formålet eller bakgrunnen for oppdraget. Han hevder han heller ikke ble orientert om risikoen ved oppdragene.

– Det er lett å være etterpåklok, og jeg forstår folk kan tenke jeg er naiv, men jeg føler meg ført bak lyset av E-tjenesten, sa Berg.

Berg innrømmer at det var denne kontakten som betalte reiseutgiftene hans i forbindelse med de aktuelle Russland-turene. Han fortalte videre at han gjorde fem leveranser, og at disse ble gjort til en adresse i Moskva.

Han hadde fått forespeilet at disse leveransene handlet om en økonomisk støtte, og at det ikke var snakk om noe farlig.