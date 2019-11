Neste år planlegger Systembolaget, svenskenes svar på Vinmonopolet, å tilby to øl med makspris på 6,90 svenske kroner i sitt faste sortiment.

Dette skriver nettstedet Beernews, og nyheten er senere blitt omtalt av en rekke svenske medier.

– Lanseringsplanen er utgangspunktet for en dialog med våre leverandører om hva vi tror at mangler i det svenske markedet. Leverandørene kommer nå tilbake med kommentarer og forslag til justeringer. Så sender vi ut en tilbudsforespørsel, sier Lennart Agén, pressesjef i Systembolaget, til nettstedet.

Det billigste ølet på Systembolaget i dag er «Fem komma Tvåan» som koster 8,40 kroner for en boks på 33 centiliter. Ifølge Beernews er det grensehandel i Danmark og Tyskland, hvor svenskene kan kjøpe enda billigere øl, som er årsaken til at Systembolaget ønsker å senke prisen ytterligere.

Utspillet fra Systembolaget blir imidlertid ikke like godt mottatt av alle.

– Systembolaget hever at de beskytter folkehelsen gjennom dyre reklamekampanjer og subjektive debattartikler. Så å be om øl til 6,90 er dobbeltmoral. Det er den billigste ølen som er mest skadelig for folkehelsen, sier Johan Håkansson, styreleder for Sveriges uavhengige bryggerier og grunnlegger av Ängöl, til Beernews.