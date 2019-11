Må sannsynligvis avlyse Tour of Norway 2020

Det opplyser rittsjef Roy Hegreberg til TV 2 tirsdag.

Rittet, som startet i 2011, skulle opprinnelig arrangeres i slutten av mai neste år. Det aller meste tyder nå på at det ikke kommer til å skje.

– Ser ikke at det kommer til å løse seg

Grunnen er at arrangøren ikke har fått på plass finansieringen.

– Tour of Norway har blitt et veldig stort og krevende arrangement. Vi har ingen arena, så det er veldig kostbart å arrangere det med de kravene som nå finnes og med så store lag som vi har på besøk. Vi vet hva som kreves, og per dags dato har vi ikke dekning for å kunne gjøre det i 2020. Med de signalene vi har fått så langt, så ser vi ikke at det kommer til å løse seg. Og da ser vi det som mer riktig å avlyse 2020 og begynne å fokusere på 2021, for å sikre en finansiering som gjør at vi kan gjennomføre det da, forteller Hegreberg.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Vi må ha cirka seks millioner for å kunne gjennomføre Tour of Norway på en god måte neste år.

Frustrasjon med statsbudsjettet

Roy Hegreberg arrangerer også rittet Hammer Stavanger, et ritt som plutselig, bare uker før start i vår, fikk cirka en million kroner mindre fra Kulturdepartementet enn forespeilet.

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020, lagt frem forrige måned, var heller ikke lystig lesning for Tour of Norway - og Hammer Stavanger-arrangøren.

Totalt 25 millioner er satt av til internasjonale sykkelritt i Norge. 15 av disse øremerkes Arctic Race of Norway, mens de resterende ti kan tildeles Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway.

Signalene fra offentlig hold tyder også på at Ladies Tour of Norway kommer til å få en betydelig del av den summen.

– Vi skulle gjerne ha sett at det var likebehandling for dette. Ladies Tour er i en annen situasjon, og sykkelsporten har et spesielt behov for å få en slik finansiering. Men vi skulle gjerne sett at det var en likere behandling. Og hadde vi fått det samme per dag som andre gjør, så hadde vi kunne fortsette med våre planer. Men det har vi aldri fått. Vi håper på litt likere behandling på sikt, men per dags dato går ikke regnestykket vårt opp, sier Hegreberg, og fortsetter:

– Arctic Race er et fantastisk arrangement for Nord-Norge. I Sør-Norge skjer det nok veldig mye. Det har også vært mye mer politisk forankret i nord enn vi har klart å få til her i sør. Vi har bygget oss opp år etter år, men nå har vi kommet til et punkt hvor det rett og slett ikke går lenger. Og da synes vi det er mer riktig å ta et års pause for å sikre finansieringen for fremtiden, enn å ta på oss et arrangement vi ser vi ikke har dekning for per dags dato.