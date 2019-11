Dommeren uttrykte i tingretten at det virker som om 42-åringen ikke har hatt nytte av tidligere behandling for pedofili, og at samfunnet derfor må vernes mot ham.

Det ble vist til at bare timer etter at mannen slapp ut av fengsel, for en tidligere dom, lastet han ned alvorlige overgrepsvideoer.

Mannen ble dømt til 15 års fengsel, med en minstetid på 10 år.

Trondheims-mannen erkjente mange av punktene i den svært omfattende tiltalen.

Tirsdag skriver forsvareren til TV 2 at de ikke vil anke dommen.

Opprettet kontakt på Snap

Mannen var ualminnelig aktiv på sosiale medier, med tanke på å bli kjent med yngre jenter. Han opererte med falsk identitet, og klarte således å bli kjent med svært mange mindreårige.

Han møtte dem på Instagram og Snapchat. Politiet kunne følge sporene hans på for eksempel Snap.

– Noen var jo svært ivrige selv, og tok initiativ overfor meg, forklarte mannen i retten.

– Reflekterte du aldri over hvor unge de var?, ble han spurt i retten.

– Nei, så lenge de så kjønnsmodne ut tenkte jeg aldri over det. Men selvfølgelig, nå i ettertid ser jeg jo at jeg burde spurt om legitimasjon. , repliserte den tiltalte.

Forsvarer Kolbjørn Lium fortalte retten at hans klient nå er veldig klar for terapi mot sin pedofili, og at lang fengselsstraff vil virke mot sin hensikt. Klienten bør så snart som mulig få komme i gang med behandlingen, mener han.

Overgrep på nett og hjemme

De fleste overgrepene fant sted på nettet. Han fikk de mindreårige jentene til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran et kamera. Men han avtalte også fysiske møter med svært unge jenter hjemme hos seg selv.

De sakkyndige har ifølge tingrettsdommen funnet at mannen fyller kriteriene for diagnosen pedofili. Og at dette er forbundet med forhøyet risiko for overgrep.

Tingrettens dom innebærer også at mannen skal betale oppreisningserstatning til 10 av de fornærmede.