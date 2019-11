Lam sier hun vet at mange var misfornøyde, og at valgresultatet reflekterer det. Hun lovet samtidig at byregjeringen skal lytte til signalene fra valget, skriver NRK.

– Alle vil tilbake til hverdagen, men det krever innsats fra alle parter, sa Lam på den ukentlige pressekonferansen natt til tirsdag. Hun oppfordret nok en gang innbyggerne i Hongkong om å avstå fra voldsbruk.

Lam sier hun vil få fortgang i dialogen med motparten og planlegger å opprette en komité som skal undersøke de dyptgripende sosiale utfordringene som var med på å utløse uroen i byen.

Søndagens valg viste også at mange vil stoppe opptøyene og volden som har preget Hongkong det siste halve året, hevder Lam.

I lokalvalget sikret de pro-demokratiske kandidatene kontroll i alle 18 distrikter. Det ligger an til at de har sikret seg kontroll over 390 av 452 seter.

Den sterkt pressede lederen nektet å komme med innrømmelser overfor opposisjonen. Hun la til at regjeringen i Kina ikke har gitt henne skylden for valgskredet der den pro-demokratiske bevegelsen sikret seg 90 prosent av setene.

Til tross for valgresultatene opplyser Kina at de fremdeles vil støtte Hongkongs leder Carrie Lam.

Statlige medier prøvde tirsdag å diskreditere resultatet. Avisen The People's Daily pekte på at sosial uro hadde «forstyrre valgprosessen» mens avisen China Daily mener resultatet ble påvirket av trusler og skitne triks.

