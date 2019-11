Hjemmelaget i New York kom best ut, med scoring i 15. minutt av første periode. Brady Skjei overlistet flere spillere før han klinte pucken i nettet, en suser nesten fra blueline. Med 1-0 til pause så New York-laget til å ha ganske godt grep på kampen, og i neste periode var skuddstatistikken helt på deres side. Det er imidlertid målene som teller. Den eneste som besørget i et slikt i den perioden, var Wild-spiller Zach Parise. Etter et imponerende forarbeid av Kevin Fiala, satte Parise inn 1-1-målet knapt tre minutter før pause i oppgjøret.

I tredje periode var det gjestene som skulle ta ledelsen, med nettkjenning fra Ryan Donato etter nøyaktig 10 minutter. Drøyt sju minutter senere utlignet Chris Kreider til 2-2 i overtallsspill, etter at Ryan Hartman var utvist i to minutter. Uten flere mål i ordinær tid, gikk kampen til overtid, og da var det til slutt Tony DeAngelo som scoret vinnermålet for Rangers.

Rørende hyllest

I pausen før tredje periode ble det vist en hyllestvideo på skjermene på Zuccarello sin gamle hjemmebane Madison Square Garden med høydepunkter fra hans tid som Rangers-spiller fra 2013 til 2019. En tydelig beveget 32-åring fulgte med, og mindre rørt ble han ikke da videoen var over, ordene «Thank you Zucc!», ble stående på skjermene, og et samlet Rangers-publikum reiste seg og jublet for ham.

– Det er så man får frysninger på ryggen. For et forhold han fikk til folk i New York, kommenterte TV-reporterne som ventet på siste periode.

Mange tap

Zuccarello var på isen i 14 minutter og 48 sekunder på mandag. Han fikk ikke markert seg så mye som han har gjort den siste tiden, hadde kun et skudd på mål og var ikke direkte involvert i noen av scoringene.

Zuccarello og Wild har hatt en tung start på sesongen. De siste ukene har det gått litt bedre, men i mange kamper vil det seg ikke helt, tross relativt godt spill, som på mandag kveld.

Klubben har tapt 15 av 23 kamper så langt.

<p>(©NTB)<br></p>