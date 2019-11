Det er kanskje mer effektivt å smøre med fluor enn å dope seg med EPO. Hvordan skal FIS forholde seg til det? Dette og mange andre spørsmål meldte seg hos undertegnede da det mye omtalte fluorforbudet ble offentliggjort midt under åpningshelga på Beitostølen.

Lørdag ettermiddag vedtok et samlet internasjonalt skiforbund (FIS) et forbud mot fluorholdig skismøring. Forbudet gjelder allerede fra neste sesong, og helgens renn på Beitostølen var i så måte historisk. Da Therese Johaug og Heidi Weng krysset målstreken søndag, var de forhåpentligvis de siste løperne i åpningsrennets historie til å gå med fluor under skiene.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Et fluorforbud ønskes i aller høyeste grad velkommen av undertegnede. La det ikke være noen tvil om det. Samtidig melder det seg en del utfordringer det blir spennende å se hvordan arbeidsgruppa ledet av Atle Skårdal og Pierre Mignerey ser for seg å løse. Det er på ingen måte en umulig oppgave for skisporten å kvitte seg med fluor, men det er likevel ikke gjort i en håndvending.

For hvordan skal et slikt forbud håndheves? Hvordan skal det kontrolleres? Hvem skal straffes for å ha brutt reglene og hva skal straffen være? Ikke minst kan en spørre seg hvordan skal en sikre seg mot at ingen blir uskyldig dømt, enten på grunn av sabotasje eller utilstrekkelig testing? Dette er noen av de mange spørsmålene FIS’ arbeidsgruppe må finne svaret på i god tid før alpinistene tjuvstarter sesongen i Sölden neste år.

Det første spørsmålet som melder seg hos undertegnede er hvordan testingen skal gjennomføres. Hvor, når og hvordan skal det testes? At skiene må testes før start er i mine øyne hevet over enhver tvil. Vi kan ikke havne i en situasjon der resultatene først er klare til Sportsnyhetene. Da dør sporten med forbudet. Selvsagt må det gjøres kontroller også etter målgang, men slik jeg ser det bør samtlige utøvere kontrolleres før start. Dette kan gjøres i forbindelse med startnummer- og brikkeutdeling, og bør foregå rimelig kort tid før løperne skal gå.

Før i tiden ble alle konkurranseski merket, for å sikre seg mot at løperne skiftet utstyr underveis, og denne gamle tradisjonen må nå hentes frem igjen. Skal en kunne teste utøvernes ski, la oss si 15-20 minutter før rennet starter, forutsetter det både raske og nøyaktige testmetoder. Testene som har vært brukt hittil har verken vært raske eller nøyaktige. Faktisk har de heller vært fryktelig trege og kanskje enda mer unøyaktige, og det er her det haster aller mest for FIS. De må rett og slett finne en test som kan avsløre juks med tilnærmet 100 prosent sikkerhet.