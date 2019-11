Liverpools manager Jürgen Klopp har bestemt at klubbens U23-trener Neil Critchley vil lede et ungt Liverpool-mannskap i ligacupens kvartfinale mot Aston Villa 17. desember, melder The Daily Mirror.

Kvartfinaleoppgjøret mot Aston Villa kommer som kjent kun 24 timer etter at Liverpool spiller semifinale i FIFAs klubb-VM i Qatar.

Klopp vurderte lenge å splitte troppene med seniorspillere og yngre spillere til henholdsvis klubb-VM og kampen i ligacupen, men bestemte seg til slutt for å sende utpå et ungt lag mot Aston Villa på Villa Park 17. desember.

– Har skygget Klopp på trening

Liverpools manager vurderte at assistentmanager Pep Lijnders skulle lede laget i ligacupen. Men valget falt til slutt på U23-trener Critchley, som kjenner de yngre spillerne best.

LEDER LIVERPOOL: Klubbens U23-trener Neil Critchley Foto: https://www.liverpoolfc.com

Liverpool har bestemt seg for å reise med en tropp på 23 spillere til klubb-VM i Qatar.

Unge spillere som Rhian Brewster, Caoimhin Kelleher, Sepp van den Berg, Curtis Jones og Harvey Elliott vil imidlertid alle bli igjen hjemme og spille kampen på Villa Park.

Critchley har de siste ukene skygget Jürgen Klopp på A-lagets treninger for å være best mulig forberedt til kvartfinaleoppgjøret mot Aston Villa.

– Han bør vinne Ballon d'Or

I et intervju gjengitt på Liverpools hjemmeside melder forøvrig Jürgen Klopp at han mener stjernestopperen Virgil van Dijk fortjener å vinne Ballon d'Or

– Dersom du gir Ballon d'Or til den beste spilleren i vår generasjon så vil du alltid gi den til Lionel Messi. Slik er det bare, sier Klopp.

– Men om du skal gi den til den beste spilleren forrige sesong, så var det Virgil van Dijk. Jeg vet ikke hvordan det vil gå, men det i hvert fall det jeg mener, slår han fast.

Tyskeren kårer samtidig Barcelonas Lionel Messi til tidenes beste fotballspiller.

– Den beste spilleren gjennom tidene? Det er Lionel Messi. Den beste spilleren forrige sesong? Det var Virgil. Så får vi se, konstaterer han.