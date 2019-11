NAV ville ikke orientere Riksadvokaten i et skriftlig brev, og viste til at trygdeskandalen da ville bli offentlig kjent, skriver Bergens Tidende.

I et notat sendt til Arbeids- og sosialdepartementet 4. oktober står det:

« … vi ser at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet …»

I et svar på e-post svarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i NAV ikke på spørsmål om hva de legger i at Riksadvokaten praktiserer full offentlighet, men skriver:

«Mailen ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort.»

30. august sendte direktoratet et notat til departementet hvor de skrev at det er sannsynlig at personer er blitt domfelt på feil grunnlag. Først på et møte 16. oktober ble Riksadvokaten formelt varslet om saken.

Saken oppdateres.