– Politikerne har sovet i timen, velkommen til den virkelige verden

– Dette er ingen sensasjon, men tvert imot noe vi lenge har snakket om på grasrota. Her er det mange ulumskheter som ikke tåler dagens lys, og det viste TV 2 til fulle i sin reportasje, sier aksjonsleder og vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth.

Han refererer til søndagens TV 2-avsløring, som viser hvordan de utenlandske eierne av Tellenes vindpark i Rogaland sender store inntekter fra norsk vind til skatteparadis i Karibia.

Vindparken hadde i 2018 en inntekt på rundt 240 millioner kroner, men hadde likevel ikke skattemessig overskudd i Norge.

Likevel tjener eierne gode penger. Disse pengene flyttes ut av Norge som store rentebetalinger, og innbetaling av selskapsskatt er begrenset til null kroner.

Dette får aksjonsleder Lindseth til å frese under mandagens vindkraft-konferanse i Oslo.

– Våre politikere har sovet i timen, og plutselig oppdaget «er det sånn det er?». Ja, slik er det. Velkommen til den virkelige verden, sier han.

– Sannsynligvis bare toppen av isfjellet

Generalsekretær Rune Haaland i miljøorganisasjonen «Motvind» er ikke like krass i kritikken av styresmaktene. Han synes bare hele saken er trist.

SKUFFET: Generalsekretær Rune Haaland i miljøorganisasjonen Motvind, sier han først og fremst bare synes hele saken er trist. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2.

– Jeg tenker at samfunnet vårt er bygget på tillit, og at alle skal bidra og betale skatt for å dekke fellesgodene. Da jeg hørte om denne saken, ble jeg bare trist på vegne av alle involverte, sier Haaland og legger til:

– Jeg tror ikke vi skal kritisere myndighetene så veldig mye. Det jobbes med å revidere skatteregimet, og jeg stiller først og fremst spørsmål ved etikken til vindkraft-utbyggerne. Dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, sier han.

Oljeministeren vil diskutere økt skatt

Vindkraftbransjen har hittil nytt godt av gunstige skatteregler, først og fremst fordi lønnsomheten har vært lav.

Nå mener olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) det kan være på tide å diskutere hardere beskatning av vindkraft-aktørene.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sier økt lønnsomhet i vindkraft-bransjen gjør det naturlig å diskutere skattenivået på nytt. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2.

– Hittil har diskusjonen handlet om hvor mye penger utbyggerne skal ha for å bygge ut. Nå er lønnsomheten annerledes enn for bare kort tid siden, og derfor er det helt naturlig at man tar opp igjen diskusjonen om skattenivået med utgangspunkt i et annet nivå av lønnsomhet, sier Freiberg.

Vil sidestille vind med vann

Miljøpolitisk talsmann Gisle Sauland i Fremskrittspartiet mener man bør diskutere om vind- og vannkraft bør skattelegges på like høyt nivå.

– Dette fremstår som en cowboy-bransje helt ute av kontroll, som jobber for å betale minst mulig skatt. Det synes jeg ikke er greit, sier Sauland.