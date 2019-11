LSK avviser at klubben vil sparke Lennartsson

Det var tidligere mandag at Romerikes Blad hevdet at Jörgen Lennartsson kunne få sparken på styremøtet mandag kveld. De hevdet at Tom Nordlie var en kandidat til å erstatte svensken på Åråsen.

Det ville i så fall vært smått oppsiktsvekkende, ettersom Lillestrøm kun har én kamp i serien igjen, og har kniven på strupen før hjemmemøtet med Sarpsborg 08.

Avviser trenersparking

Styreleder Morten Kokkim bekrefter at det er uaktuelt å sparke treneren før sesongen er ferdigspilt.

– Vi har gjort noen endringer som vi gjør at vi lager best mulige forutsetninger for å vinne kampen på søndag. Det innebærer ikke trenerskifte, sier Kokkim på Romerike Blad sin livesending, etter fullført spillermøte, ifølge VG.

Trener Jørgen Lennartsson sier til VG at mandagens styremøte har vært planlagt lenge, og mener han er rett mann til å lede LSK-skuten videre.

– Det er et ordinært styremøte som har vært planlagt lenge. Jeg har vært med en stund på styremøtet og gitt et bilde på hva situasjonen og diskutert hva vi sammen kan gjøre for å slå Sarpsborg 08 på søndag, sier Lennartsson til VG.

Lillestrøm har vært i fryktelig form den siste tiden og har kun tatt fire poeng på sine ti siste kamper. Søndag gikk de på en ny smell, og det er duket for et ellevilt nedrykksdrama i siste serierunde.

Ranheim snudde til seier

Med tre poeng opp til Mjøndalen på kvalikplass før nest siste runde, hadde tabelljumbo Ranheim søndag kniven på strupen mot Lillestrøm på hjemmebane. Trønderne havnet under 0-1, men snudde kampen og vant til slutt 2-1.

Samtidig tapte Mjøndalen for Stabæk, mens Tromsø tapte for Odd på bortebane. Sarpsborg 08 måtte ta til takke med 1-1 mot Haugesund etter å ha ledet kampen.

Ranheim og Mjøndalen, på henholdsvis 16.- og 15. plass, står med 27 poeng før siste serierunde.

To poeng foran dem ligger fire lag: Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg 08. Tromsø har svakest målforskjell og innehar kvalikplassen, mens Sarpsborg har best og ligger på 11. plass.

– Det går ikke an å få det mer spennende. Alle har mulighet til å overleve, og de fleste har gedigen mulighet til å rykke ned, kommenterte Ivar Hoff i FotballXtra.

– Sarpsborg ligger på ellevteplass, og de kan rykke ned med 90 minutter igjen av sesongen. Jeg har ikke veldig god hukommelse, men vi kan aldri ha hatt et så dramatisk utgangspunkt før siste runde, istemmer Jesper Mathisen.