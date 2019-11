Erling Braut Haaland har scoret 15 mål på ti ligakamper, og 26 mål på 17 kamper totalt denne sesongen for Red Bull Salzburg.

Det har ført til at 19-åringen er brennhet på ryktebørsen. En av klubbene Braut Haaland er blitt sterkt koblet til den siste tiden er Manchester United, som ledes av angriperens tidligere trener i Molde, Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær skal for kort tid siden ha sendt sin spesialspeider Simon Wells for å finsikte Erling Braut Haaland i Østerrike.

Ifølge engelske tabloider skal Solskjær ha instruert klubbledelsen om å gjøre alt de kan for å hente spisstamlentet allerede i januar.

Hevder superagent kan skape problemer

Men ifølge det anerkjente nettstedet The Athletic kan superagenten Mino Raiola stikke kjepper i hjulene for en eventuell Manchester United-overgang for Braut Haaland.

SUPERAGENT: Mino Raiola. Foto: Valery Hache

Raiola har fungert som rådgiver for Braut Haaland tidligere, og vil trolig også bli delaktig dersom forhandlingene med Manchester United skal ende opp i noe konkret.

– Å forsøke å hente Braut Haaland innebærer at Manchester United må forhandle med Mino Raiola, som ses på som et potensielt problem hos Manchester Uniteds øverste ledelse, skriver The Ahletic.

Manchester Uniteds forhold til Raiola skal ha kjølnet det siste året. The Ahletic hevder at klubben helst ikke ønsker å gjøre flere avtaler med agenten som i sin tid stod bak forhandlingene da både Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitarijan endte opp på Old Trafford. Kun Pogba spiller fremdeles for rødtrøyene, men Raiola har som kjent uttalt seg flere ganger der han hinter om at Pogba kan komme til å forlate Manchester United.

Uansett om opplysningene til anerkjente The Ahletic viser seg å stemme, finnes det ingen tvil om at Erling Braut Haaland blir en dyr mann den dagen han forlater Red Bull Salzburg.

– Vil koste over en halv milliard

Nettstedet Transfermarkt, som analyserer overgangsmarkedet, justerte nylig opp overgangssummen for Braut Haaland. Haalands nye verdi er nesten tredoblet fra den som ble satt i sommer. Da ble 19-åringen verdsatt til tolv millioner euro. Nå er den 30 millioner euro, tilsvarende 302 millioner kroner etter dagens kurs.

– Dette er første gang vi har gjort om verdivurderingen av en enkeltspiller, opplyste markedsverdikoordinator i Transfermarkt, Christian Schwarz, til TV 2.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mente Braut Haaland trolig kommer til å bli solgt for over en halv milliard norske kroner.

– At han er verdt over en halv milliard kroner, er jeg 100 prosent sikker på. Jeg ser at noen har nevnt én milliard. Da beveger vi oss i et felt der det kommer an på hvilken klubb det er, og hvor desperate de er etter ham, sa TV 2s fotballekspert.

Han ville ikke svare på hvilken klubb Braut Haaland bør gå til.

– Å si en konkret klubb er vanskelig, men en på høyest mulig nivå der han åpenbart satses på. Ikke en hvor om han spiller tre dårlige kamper, blir han kjeppjaget av fansen. Det er den hårfine balansen – utfordringer og press, og at han faktisk kan spille med litt trygghet òg. Det kommer veldig an på hvem manageren i klubben er, understreket Hangeland.