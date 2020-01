Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny, hva tror du om Aiways U5?

Kommer den til Norge og evt når? Ser ut til å kunne bli en skikkelig Tesla Model 3, Volvo XC40, Hyundai Kona med flere –KILLER!

Benny svarer:

Heisann. Aiways U5 er en veldig spennende bil. Kina er jo faktisk verdens største bilproduserende land, men de har, så langt, vært lite tilgjengelige for oss nordmenn og europeere. Det er i ferd med å endre seg nå.

Aiways U5 er en relativt romslig bil. Den 4,6 meter lang, 1,9 meter bred og den er med det omtrent prikk lik Jaguar i-Pace i størrelse, men den er 10 centimeter høyere og bilen har en typisk SUV-design.

Aiways U5 er utstyrt med et 65 kWt batteri og rekkevidden er oppgitt til 503 kilometer. Riktignok målt etter den gamle og altfor snille NEDC-normen, så den virkelige rekkevidden vil bli noe lavere, men over 400 kilometer er det all grunn til å anta at den er.

Det som imidlertid er litt snedig er muligheten for å sette inn en ekstra batteripakke i bagasjerommet. Dette skal kunne øke rekkevidden med over 100 kilometer ekstra. Så vi snakker fort om mer enn 500 kilometer rekkevidde totalt.

Aiways U5 vil, som Tesla, ha mulighet for programvare-oppdateringer trådløst. Den får også en egen app for fjernstyring av klimaanlegg, dører og vinduer etc. pluss at det også skal finnes mulighet for å se direktebilder fra bilens kameraer.

Lansering av Aiways U5 i Europa er planlagt til våren 2020. I kjent elbil-stil vil Norge være et av de første markedene bilen kommer i salg.

Prisene er enda ikke kjent, men det spekuleres i at den vil ligge rundt 300.000 kroner.

Jeg har hverken sett eller kjørt bilen, men ryktene sier at den kanskje holder en litt enkel standard, og at den også er treg, til elbil å være. Jeg er dermed usikker på om denne blir noen "killer" mot Tesla, Volvo XC40 og Hyundai Kona, som du nevner.

Dessuten har det vist seg at den har en annen stor svakhet. Den ble nemlig nærmest knusti Euro NCAPs kollisjonstester.

Aiways U5 fikk bare tre stjerner, i en klasse der alt annet enn fem stjerner anses som for dårlig.

Disse testene avdekket betydelige svakheter ved sidekollisjoner. Sidekollisjonsputen fungerte heller ikke tilfredsstillende og beskyttet ikke hodet til de i bilen som den skulle.

Det er synd. For dette er en spennende nyhet og et supplement til til de elbilene vi allerede her er det liten tvil om.

