«Vi leter etter deg som er interessert i sikkerhetspolitikk og motiveres av tanken på å skulle bidra til å beskytte julenissen og hans verksted», heter det i stillingsannonsen.

Søkeren bør være nysgjerrig, ha grunnleggende EDB-ferdigheter og mye pågangsmot. Førerkort for reinsdyrslede klasse X er en fordel.

Rebus

Avsender er «Nordpolar sikkerhetstjeneste», et fiktivt underbruk av Politiets sikkerhetstjeneste. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier til TV 2 at verken stillingen (alvebetjent) eller arbeidsstedet (Svalbard) skal tas bokstavelig.

– Det er en reell rekrutteringskampanje, men ikke en reell stilling, sier Bernsen.

Bernsen sier PST er på utkikk etter teknisk personell, men for øvrig vil han ikke røpe for mye om kampanjen.

– Denne stillingsutlysningen er bare en liten brikke i et større puslespill hvor de som har interesse og teknisk kompetanse kan komme seg videre ved hjelp av forskjellige oppgaver. Det vil blant annet dukke opp en julekalender hvor enda flere utfordringer venter dem, sier rådgiveren.

UTLYSER STILLING: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er på jakt etter en ny ansatt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Det er ikke første gang PST bruker en rebus for å rekruttere medarbeidere. I fjor kom det inn et stort antall søknader etter at de startet utlysningen med en kode:

«En oktobermorgen fikk vi pulsen til å øke

var det en hackeR som hadde lykkes med forsøkeT

men en HAI I en TWeeT

er ikke særlig 1337.

løser du gåtEn bør dU vurdere å søke»

Yoga med julenissen

I stillingsannonsen for «snikende alvebetjent» går det fram at sydpolarske aktører har trappet opp sin aktivitet og arbeider med å rekruttere hemmelige kilder i nordpolarske virksomheter. Statlig styrte nettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot julenissens verdier.

«Vi leter etter deg som er interessert i sikkerhetspolitikk og motiveres av tanken på å skulle bidra til å beskytte Julenissen og hans verksted. Du vil være en viktig brikke i NPSTs samfunnsoppdrag og vil få bidra til å motvirke trusler mot våre grunnleggende, nordpolarske interesser».

Tjenesten frister med treningstid i arbeidstiden sammen med spreke reinsdyr og yogatime med julenissen hver onsdag.