Torsdag arrangerte studenter ved Nord universitet «Havets døgn» – en fest og fagdag knyttet opp mot maritime fag og virksomheter. På kvelden ble det servert en sjømatbuffé for deltakerne.

To dager etter arrangementet hadde så mange tatt kontakt med legevakta i Bodø, at det ble slått alarm.

– Jeg kan bekrefte at det lørdag kom inn så mange henvendelser fra Legevakta, at vi så oss nødt til å iverksette tiltak, sier Kai Brynjar Hagen, smittevernlege i Bodø kommune til avisen Bodø By.

Etter det Bodø By erfarer skal rundt 60 personer ha blitt syke fredag og lørdag etter festmiddagen . Et 20-talls av disse ble såpass dårlige at de tok kontakt med legevakta.

LEDER: Sara Sørgård er leder for «Havets Døgn» i 2019. Foto: Privat

I eksamenstiden

– Det er veldig beklagelig at dette har skjedd. Vi er en studentorganisasjon, og blir også hardt rammet av dette, så vi prøver å håndtere dette på best mulig måte, sier Sara Sørgård, som er leder for «Havets Døgn» i 2019, til TV 2.

De første meldingene om at deltakere var blitt syke etter arrangementet nådde organisasjonen lørdag.

– Vi begynte å få meldinger om at flere hadde fått symptomer på omgangssyke. Når vi fikk beskjeden tok vi kontakt med Scandic, der vi hadde spist middag, og legevakt og sykehus, sier Sørgård.

Hun forteller at de fleste som ble syke har opplevd å bli bedre i løpet av et døgn.

– Vi er midt oppe i eksamenstiden, og mange av de som er rammet er studenter. Det er skikkelig leit og veldig dårlig timing, sier hun.

Tatt nødvendige prøver

Mattilsynet har foreløpig ikke konkludert med hva som kan ha forårsaket plagene.

– Lørdag ettermiddag sikret vi oss prøver. Noen av disse analysene må gjennomføres i Oslo, og noen kan vi gjøre her lokalt. Vi har neppe et endelig svar for om et par dager, sier avdelingsleder ved Mattilsynet i Salten, Arnt Inge Berget til Bodø By.

Festmiddagen i forbindelse med «Havets Døgn» ble avholdt på Scandic Havet torsdag kveld. Hotellet var raske med å iverksette tiltak etter de fikk beskjed om at flere deltakere følte seg syke.

– Beskjeden fra kommunelegen kom til oss lørdag, og det er jo to dager etter arrangementet. Vi tok øyeblikkelig de nødvendige prøvene i samarbeid med Mattilsynet, og akkurat nå vet vi jo ikke noe om hva som gjorde folk syke. Det er jo også mulig at denne situasjonen ikke har noe med kveldsarrangementet hos oss å gjøre. Alle deltakerne hadde jo vært sammen på flere arrangementer tidligere på dagen og fått servering fra andre enn oss, sier fungerende direktør Ulf Johansen til avisen.