Norges fotballforbund (NFF) har gjort det klart at de ønsker å forlenge kontrakten med landslagstrener Lars Lagerbäck i ytterligere to år.

Men svensken har ennå ikke bestemt seg for om han går for to nye år som norsk landslagssjef – og dermed kan playoffkampene mot Serbia i mars bli hans siste sjanse til å bryte Norges mesterskapstørke, som snart har vart i 20 år.

Generalsekretær i Norges fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt, forteller til TV 2 Sporten at han håper på en Lagerbäck-avklaring allerede rundt juletider.

– Vi har hatt en dialog en stund, men det er først den siste tiden at ting har dratt seg litt til. Både Lars og vi ønsket å fullføre kvaliken først. Så håper vi å kunne avklare Lars Lagerbäcks rolle senest ved årsskiftet, sier Pål Bjerketvedt til TV 2.

Han innrømmer at NFF ikke har andre kandidater i bakhånd dersom Lagerbäck sier nei til å fortsette.

– Per nå har vi ikke en plan B, men vi har kartlagt noen andre kandidater til jobben. Men akkurat nå jobber vi ikke med andre kandidater enn Lars Lagerbäck, forteller NFF-sjefen.

Ser på todelt trenerløsning

En mulighet er at Lagerbäck fortsetter, men deler hovedtreneransvaret med assistenttrener Per Joar Hansen de neste to årene.

– Jeg kan ikke gå i detaljer i forhandlingene, men det er en avtale og løsning som er naturlig å diskutere, bekrefter Bjerketvedt.

Tidligere landslagssjef Åge Hareide, som nylig ledet Danmark til EM i 2020, har gjort det klart at han ønsker å returnere som hovedtrener for Norges beste menn.

Det har naturligvis Bjerketvedt fått med seg.

– Det er hyggelig at han sier det, men akkurat nå kan vi ikke kommentere så mye rundt det, påpeker han

King håper Lagerbäck blir

Pål Bjerketvedt og NFF er ikke de eneste som håper at Lars Lagerbäck forlenger kontrakten med Norge. Oppfordringen fra spisstjernen Joshua King var i hvert fall så klar som den kan bli da TV 2 møtte angriperen i forbindelse med Malta-kampen tidligere denne måneden.

– Vi har et ungt lag, og Lars har fått mye ut av det. Det går rykter om at Lars ønsker å tre av. Men jeg tok ham til side og sa at han måtte skrive under på en ny kontrakt på to år. Jeg håper at han hørte på meg og at det er i boks, slo King fast til TV 2.

– Hva svarte han?

– Vi får se. Kanskje han skriver under, kanskje ikke. Det er ikke min oppgave å gjøre det, poengterte King.