Nedtellingen er akkurat i gang, og det er like før Lexus skriver seg inn i historiebøkene. Rundt oss venter nemlig flere hundre mennesker i spenning – på å se selskapets aller første helelektriske modell.

Den avdukes på Guangzhou auto show i Kina, en av verdens største bilutstillinger. Her er vi i Broom på plass – for å se nærmere på bilen som blir en svært viktig modell for Lexus hjemme i Norge.

Det bekrefter den norske importøren med et høyt ambisjonsnivå: I løpet av 2020 er målet å selge mer enn 1.000 biler, noe som tilsvarer en god dobling av dagens salg.

Bilen som skal sørge for det, er helt ferske UX 300e. Altså en elektrisk kompakt-SUV, som bygger på hybridversjonen av samme modell.

Storsatsning

Ved å ta i bruk teknologi og kunnskap fra dagens hybridbiler, sier Lexus at de vil være klasseledende på effektivitet i drivlinjen.

I tillegg skal nye UX 300e naturligvis levere den kvaliteten du forventer i en hver Lexus-modell. For eksempel lover de at støynivået i kupeen skal være svært lavt, og på nivå med betydelig større premiumbiler.

Det er nye UX 300e som på mange måter markerer starten på en ny, elektrisk storoffensiv fra Lexus.

I 2025 skal nemlig samtlige modeller ha en form for elektrifisering. Det innebærer både fullhybrider, ladbare hybrider, hyrdrogenbiler og helelektriske modeller.

Innen 3-5 år kommer dessuten en helt ny elbil-plattform. Men aller først handler det om UX i elektrisk utgave.

Lexus UX 300e kommer til Norge i oktober neste år. Prisene starter på 359.000 kroner.

400 kilometer rekkevidde

Det første som slår oss i det duken trekkes av i Guangzhou, er at bilen nærmest er identisk med UX 250h, altså hybridutgaven. Og bra er det.

Mens mange elbiler av en eller annen grunn skal skille seg ut, med et slags futuristisk design, ser nykommeren ut som en helt vanlig Lexus. Dermed velger de litt samme filosofi som Audi og deres e-tron: Bilen skal se mest mulig ut som en «normal» bil.

Bakkeklaringen er to centimeter lavere på UX i elektrisk versjon. Fra siden syns batteripakken tydelig.

Det som skiller UX 300e fra hybridutgaven er hovedsakelig at bakkeklaringen er redusert med to centimeter. Utover det er målene nærmest identiske.

I gulvet hviler en batteripakke på 54,3 kWt brutto, noe som skal gi en rekkevidde på 400 kilometer, målt etter den utgående NEDC-standarden.

Dette er som kjent en snillere målemetode enn den nye WLTP-metoden som nå brukes.

Dermed vil den realistiske rekkevidden bli mindre, antagelig i området 300-350 kilometer. Akkurat det er ikke spesielt imponerende i dag. Her er det nok mange som håpet på noe mer. De endelige WLTP-tallene skal være klare i løpet av kommende vinter.

Lexus leverer som vanlig en solid dose luksus og høy materialkvalitet.

1.300 biler per måned

Under verdenspremieren i Kina, får vi en prat med toppleder og øverste sjef i Lexus, Yoshihiro Sawa.

Han bekrefter til Broom at Norge sammen med Kina er et prioritert marked, og at vi på berget, har vært i tankene under utviklingen av bilen.

Yoshihiro Sawa er øverste sjef i Lexus.

Sawa forteller samtidig at elbiler alene ikke er hele løsningen på å redusere de totale CO2-utslippene.

– For å få ned utslippene totalt, vil også andre elektrifiserte løsninger være nødvendige i fremtiden. Deriblant ulike former for hybridmodeller, både ladbare og fullhybrider, sier Sawa.

Han legger til at produksjonskapasiteten på nye UX 300e vil være på 1.300 biler i måneden.

At det blir god tilgang på biler i Norge, bekrefter den norske importøren til Broom.

– Ambisjonen er å levere over tusen biler i løpet av fjerde kvartal neste år. Dette er en skyhøy, men realistisk ambisjon med tanke på den posisjonen Lexus og elbiler har i det norske markedet, sier Knut-Erik Jahnsen, leder for Lexus i Norge.

Interessen for UX 300e er stor, spesielt blant de kinesiske journalistene. Her skal det også sies at Kina er blant Lexus sine største markeder globalt.

Høyt komfort

Lexus har utstyrt sin første elbil med én motor på 150 kW. Antall hestekrefter er 204 hk, mens maksimalt dreiemoment er 300 Nm.

Ombordladeren er på 6,6 kW.

Den kraftpakken serverer sprinten fra 0-100 km/t på 7,5 sekunder. Det er ikke lynraskt, men samtidig holdbart for de aller fleste.

Selv om bilen ifølge Lexus skal være engasjerende å kjøre, er det heller ingen overraskelse at komfort vektlegges foran en skarp og sportslig fremtoning.

Når du ikke har motorstøy i en bil, blir hjul- og vindstøy ekstra merkbart. Derfor skal bilen være ekstra godt dempet mot dette. Lexus tilbyr i tillegg kunstig motorlyd, som de hevder skal gi en «naturlig følelse» på veien.

300e-betegnelsen skal tilsvare kreftene du får fra en 3-liters fossilmotor. Ifølge Lexus er UX 300e også hakket mer involverende å kjøre, sammenlignet med UX 250h, grunnet batteripakken og et lavere tyngdepunkt.

Kunden i fokus

Når vi spør Lexus-president, Yoshihiro Sawa, om hvordan UX 300e skal skille seg ut fra konkurrentene, er svaret kanskje ikke overraskende:

– At dette først og fremst er en Lexus.

Det innebærer alt fra byggkvalitet og komfort på aller øverste nivå, til kundebehandling og serviceapparatet rundt.

At Lexus i Norge leverer på nettopp dette området, vil nok for mange være et viktig argument i seg selv, da rushet av elbiler hos konkurrerende merker ikke alltid har gjort det like enkelt å operere tusenvis av utålmodige elbil-kunder.

Nye UX 300e har i praksis ingen direkte konkurrenter. Den nærmeste blir Volvo XC40 Recharge, selv om den er noe større og får firehjulsdrift.

Hverken firehjulstrekk eller hengerfeste

Lexus har valgt luftkjøling av batteripakken, ikke væskekjøling. Det gjør bilen både lettere og rimeligere, hevder de, men så begrenses også ladekapasiteten til 50 kW hurtiglading. Det er rett og slett en liten hake ved UX 300e.

En egen app til smarttelefonen gjør det mulig å styre ulike funksjoner på bilen, som klimaanlegg og varme i setene.

Til sammenligning har for eksempel langt rimeligere biler som Opel Corsa-e og Peugeot e-208 dobbelt så stor ladekapasitet, med 100 kW.

Hurtigladingen på Lexus UX 300e foregår ellers med Chademo-standarden, som det stort sett kun er Nissan som holder fast i av elbilprodusentene.

– Vi vet at det går mot CCS (Combined Charging System) i Europa, men akkurat nå valgte vi Chademo, da det er standarden i Asia, sier sjefsingeniør for bilen, Takashi Watanabe til Broom.

UX 300e får trekk på fremhjulene, og det er foreløpig ingen planer om firehjulstrekk. Hengefeste blir heller ikke tilgjengelig, men den blir godkjent for taklast.

Lexus-president, Yoshihiro Sawa, forteller at samtlige modeller i 2025 skal ha en form for elektrisk drivlinje. Det betyr dog ikke at de fossile motorene skal kuttes ut.

Fra 359.000 kroner

Selv om Lexus helst burde levert noe bedre på ladekapasitet – og helst også rekkevidde, er totalpakken likevel spennende.