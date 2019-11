Etter at den svenske toppbloggeren Kenza Zouiten Subosic (28) i sommer ble mor, har hun flere ganger delt bilder på Instagram av at hun ammer sønnen Nikola.

Det har skapt ulike reaksjoner fra de nesten to millioner følgerne. Mens enkelte hyller 28-åringen, mener andre at «kvinner burde skjule seg» når de ammer babyen sin.

Det har fått den nybakte moren til å se rødt.

– Jeg vil ikke gå og gjemme meg på et toalett. Om du blir irritert for at jeg mater barnet mitt, så se bort da. Det er ikke vanskeligere enn det. Jeg har kjent at jeg har blitt nødt til å lage et «statement». Så lenge det provoserer folk, kommer jeg til å poste ammebilder i min story, sier bloggeren i et intervju med bladet Mama .

Vil påvirke holdninger

Subosic har drevet en av Sveriges største blogger i over ti år, og har stor påvirkningskraft blant mange unge. Nå håper hun å endre innstillingen blant flere.

– Det var til og med en hel gjeng som skrev: «Du må gjerne amme, men må du legge opp et bilde på det?». Ja tydeligvis må jeg jo det. Om man aldri ser det noen steder, kommer ikke folk til å tenke at det er normalt, sier 28-åringen.

Bloggeren er overrasket over alle de kritiske kommentarene hun har fått etter bildedelingen. Samtidig er hun glad for tilbakemeldingene fra mødre som sier det har fått dem til å føle seg tryggere på å amme i offentligheten.

– Her om dagen skrev en følger til meg: «Takk for dine vakre bilder. I dag våget jeg å gå ut og amme for første gang.» Det er jo helt fantastisk at jeg kan hjelpe andre gjennom sosiale medier, sier hun.

Slet med å bli gravid

Subosic har siden januar vært åpen om de mange utfordringene hun og kjæresten Aleksander Subosic (28) har gått gjennom for å bli gravid. Da kunne hun samtidig kunngjøre nyheten om at paret endelig ventet en baby i begynnelsen av sommeren.

«Om jeg skal være ærlig, var vi ikke sikre på om dette noensinne skulle hende med oss. Men vi ga aldri opp, mistet aldri håpet og sluttet aldri å kjempe for vår drøm», skrev 28-åringen den gang på sin blogg.

Det skulle hele fire ulike gynekologer og fertilitetseksperter til for å finne ut hvorfor hun ikke ble gravid. Problemet viste seg å være at bloggeren hadde svært få egg igjen, samtidig som eggstokkene var i ferd med å stenge seg og slutte å produsere hormoner nesten 20 år for tidlig.

Før det tredje IVF-forsøket skulle igangsettes, ble hun likevel endelig gravid på naturlig måte.