Zlatan Ibrahimovic er på klubbjakt etter å ha tatt farvel med MLS-klubben LA Galaxy.

Da José Mourinho ble ansatt som Tottenham-manager, var enkelte medier raske med å spekulere på om Mourinho igjen ville hente den svenske superstjernen til Premier League.

Zlatan har tidligere uttalt seg i svært positive ordelag om Mourinho, og blant annet sagt at han «kunne drept for ham.»

På spørsmål om Zlatan-koblingen, svarer Mourinho avkreftende.

– Du har rett i at det er en kobling. Jeg vil si at vi har en av de beste spissene i England. Det gir ikke mening at en spiss av Zlatans kaliber skal komme til en klubb der vi har Harry Kane, sier Mourinho på pressekonferansen i forbindelse med Champions League-kampen mot Olympiakos, ifølge Football London.

Tar sikte på CL-triumf

Tottenham sikrer avansement fra gruppe B med seier over den greske klubben. Mourinho henter inspirasjon fra Liverpool i jakten på å revansjere den tapte Champions League-finalen i juni.

– Det er som å lande på månen, men så gjør du det ikke. Se på Liverpool. De var frustrerte da de ikke vant, og så kom de til finalen neste sesong og vant, påpeker Tottenham-manageren.

– Jeg elsker denne turneringen like mye som alle andre i fotball. Det er en turnering alle drømmer om å vinne. Det er ikke mange som kan kalle seg en Champions League-vinner, som jeg er heldig nok til å gjøre, fortsetter Mourinho, som har vunnet turneringen med både Porto og Inter.

Inviterer Pochettino

Stjernemanageren har vist seg fra sin beste side i møte med pressen etter han ble ansatt. Nå ønsker han Mauricio Pochettino velkommen på besøk.

– Jeg har ikke snakket med ham. Jeg har vært der selv, og vet hva han går gjennom. Jeg snakket med sønnen hans, som er på akademiet, og vil ringe ham, varsler Mourinho.

Pochettino har én sønn i Tottenham: 18 år gamle Maurizio, som er en del av klubbens akademi. Sebastiano, som jobbet med analyse, sluttet samtidig som faren.

– Jeg har fortalt spillerne at han kan komme hit når han vil for å spise med dem. Enten han vil ha meg der eller ikke, går det bra, sier portugiseren.

