Krumkaker

Denne deigen utgjør 18-20 stykk. Les fremgangsmåten, før du begynner å lage røren!

Dette trenger du:

2 egg

Sukker

Smeltet smør. Hvis du ønsker den melkefri må du velge margarin uten melk

Hvetemel

½ ts kardemomme eller vaniljesukker

1-3 ss kaldt vann

Dersom du ønsker disse glutenfrie, kan du erstatte hvetemel med like deler, cirka 50 gram glutenfritt mel og cirka 50 gram potetmel. Mengden er avhengig av størrelsen på eggene.

Vil du ha melkefrie krumkaker? Erstatt smør med margarin uten melk.

NB; melkefri og krumkaker må/bør stekes i et krumkakejern det ikke er stekt krumkaker med egg og melk.

Slik gjør du det:

Begynn med å veie eggene med skall. Vei så opp samme mengde med sukker, hvetemel og smør.

Smelt smøret, avkjøl til romtemperatur.

Visp egg og sukker til luftig eggedosis og vend inn siktet hvetemel og avkjølt smeltet smør med hjelp av en slikkepott. Rør inn 1 ss kaldt vann. Vannet gjør at krumkakene blir tynne og sprø.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

La røren stå og svelle 30-40 minutter. Tilsett eventuelt litt mer kaldt vann hvis røren er blitt for tykk.

Legg en liten spiseskje røre i jernet og stek gylne kaker. Klem jernet lett sammen. Bruk en liten, butt og flat kniv til å ta krumkakene ut av jernet.

Form kakene mens de er helt nystekte og varme. Form dem med et «krumkakehorn» eller rull dem rundt skaftet på en tresleiv eller legg den over bunnen av et glass slik at de blir formet som en kopp.

Avkjøl på rist. Det er viktig at kakene er helt avkjølt før de legges i kakeboks. Hvis ikke vil de bli myke. Oppbevar i en tett metallboks.

Krumkaker kan ikke fryses.

Strull

Denne sorten er nesten som krumkaker; tynne og sprø, men uten egg. Dersom du ønsker kakene glutenfrie, kan du erstatte hvetemel med 2 dl potetmel.

3 dl seterrømme/Rørosrømme eller pisket kremfløte

¾ - 1 dl sukker

2 dl hvetemel

Ca ½ dl kaldt vann (mulig 1-2 ss kaldt vann ekstra)

Bland sammen rømme og sukker. Sikt inn hvetemel og rør inn vann. La røren svelle 20-30 minutter. Stek som tynne krumkaker. Rull den nystekte strullen rundt et tynt treskaft med det samme den tas ut av jernet.

Tips: Hvis strullen blir for tykk, tilsett litt kaldt vann. Avkjøl og oppbevar i tett metallboks. Egner seg ikke til frysing.