Stasjonsvogn: Smak på ordet. Liker du det, eller synes du det høres dørgende kjedelig ut?

De fleste av oss er kanskje et sted midt i mellom, men vi tar neppe noen råsjans hvis vi fastslår at det er flere i siste, enn i første kategori.

Samtidig er stasjonsvogn en dyd av nødvendighet for mange av oss, i alle fall i en bestemt fase av livet. Når det er tid for barneseter i baksetet og bagasjerommet fylles opp av bleiepakker, barnevogner, akebrett og allverdens saker som hører småbarnstilværelsen til.

Bilbransjen er imidlertid ikke dummere enn av de skjønner at noen ønsker seg noe annet enn en tradisjonell stasjonsvogn, selv om de trenger mye plass. Mercedes er blant dem som er her. De siste årene har de kjørt i gang en modell-bonanza der de har kommet med modeller i en rekke nisjer. Blant annet den vi enkelt og greit kan kalle "stasjonsvogn for de som egentlig ikke vil ha stasjonsvogn".

CLA er en av de mest nisjete modellene fra tyskerne. A-en til slutt i navnet betyr at den formelt sett er en del av A-Klassen, men strengt tatt fremstår den mer som en sporty utgave av C-Klasse.

Hva er nytt?

Mercedes har i løpet av kort tid fornyet en rekke biler. En av dem er altså CLA. Tidligere i år testet vi sedanutgaven som var først ute. Nå er også Shooting Brake-utgaven her. Den heter altså ikke stasjonsvogn, bare så det er sagt.

Designet er ikke uventet sporty og preget av den fallende taklinjen. Her er vi langt unna fornufts-stasjonsvogner med firkantede former og fokus på å utnytte hver kvadratcentimeter av den innvendige plassen.

Størrelsen er et godt stykke unna A-Klassen. Bilen er 4,68 meter lang og designet har langt fra tatt livet av bagasjerommet. Det er nemlig på ganske imponerende 505 liter. Det du mister litt her, er mulighet til å pakke mye i høyden helt bakerst. På det området er stasjonsvogner med rett hekk bedre.

Testbilen heter CLA 250. Det betyr at den har en 2-liters bensinmotor på hele 224 hestekrefter under panseret. Den gir pent kraftoverskudd. 0-100 km/t går for eksempel unna på 6,4 sekunder. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før det hadde vært ganske uhørt i en stasjonsvogn.

Nytt utstyr kan doble verksted-regningen din

Vinkelen på hekken avslører at dette ikke er en tradisjonell stasjonsvogn. Strengt tatt er vi vel nesten like nært en femdørs kombi...

Hva er styrker og svakheter?

Hele A-Klasse-familien nyter godt av en avansert plattform som gir svært god komfort. CLA minner om en enda større bil ute på veien. Den er stabil og har en ganske tung kjørefølelse. Her er komfort vektet høyt, samtidig strammer den seg godt opp i Sport-modus. Firehjulstrekk er naturligvis gull verdt nå på vinteren.

Støydempingen er helt som den bør være i en bil som dette. Setene er gode, og interiøret gir gjennomført kvalitetsfølelse. Her er Mercedes virkelig gode om dagen.

Foran er plassen svært rikelig. Det er god beinplass også i baksetet, men ikke helt overraskende skorter det litt på takhøyde. Her har designet fått trumfe det praktiske. For unger er plassen god, men de blir sittende "nede" i bilen. Høy vinduslinje sørger for det.

Så går det ikke an å la være å trekke frem designet her. Det synes vi sitter som et skudd. Bilen er sporty og aggressiv, samtidig som den ikke tipper over til å bli vulgær. Det siste har nok også litt med størrelsen å gjøre.

Hvis du er vant til å pakke til taket i en tradisjonell stasjonsvogn, vil du kanskje slite litt med plassen her. Men her har designerne fått lov til å la nettopp designet veie tyngst.

Her kan du gjøre et kupp på smart familiebil

Lekkert interiør, her sliter konkurrentene å henge med Mercedes om dagen.

Hva koster den?

CLA ser dyr ut og den blir i de aller fleste tilfeller også dyr. Hvorfor? Jo, fordi det er altfor fristende (og også litt nødvendig) å dra på med en god del ekstrautstyr.

Testbilen starter på langt fra ublue 582.900 kroner. Med en god del utstyr i tillegg, ender vi på 747.115 kroner. Og da er den egentlig ikke overdådig utstyrt, hvert kryss i utstyrslisten koster deg en god slump penger. Slik er det bare, når du kjøper premiumbil.

Hvem er konkurrentene?

Mercedes får ikke ha denne nisjen helt for seg selv. Overraskende nok er den mest design-like konkurrenten faktisk fra Kia. Proceed GT heter den, og den gjør mye av det samme som CLA, til en adskillig lavere pris. Men samme kvalitetsfølelse får du ikke.

Mange andre som vegrer seg for å kjøpe stasjonsvogn, går nok heller for SUV eller crossover. Eller de biter tennene sammen og kjøper en stor og fornuftig og stor stasjonsvogn.

Designet har fått diktere mye her, likevel er bagasjerommet på over 500 liter.

Vil naboen bli imponert?

Det er absolutt gode muligheter for at det vil skje. CLA Shooting Brake skiller seg ut i mengden, ikke minst hvis du parkerer den ved siden av langt mer tradisjonelle stasjonsvogner. Da er du ikke i tvil om at dette er noe ganske annet.

Nå kutter de manuelle girkasser, helt

Broom mener:

Det er noe befriende med biler der ikke alt handler om fornuft. På CLA har designerne fått lov til å fristille seg litt, og legge vekt på – nettopp – designet.

Likevel har de klart å ta vare på de praktiske egenskapene på en ganske imponerende måte. Bilen er på ingen måte trang, selv om den ikke er så rommelig som de beste konkurrentene. Litt handler også om smale vinduer, som gjør at kupéen kan virke trangere enn den er. 505 liter bagasjerom er bra, men du skal slite med å få med deg veldig store gjenstander uten å legge ned baksetet. Til det stjeler skrå bakluke for mye plass.

224 hestekrefter og 4Matic klar også bilen svært godt, det samme gjør den silkemyke girkassen.

Helt til slutt litt mer skryt til interiøret. Det er rett og slett rålekkert, samtidig som alt er funksjonelt og praktisk lagt opp. Her gir Mercedes alle konkurrentene noe å strekke seg etter.

Tøff og aggressiv front: Dette er en stasjonsvogn som skiller seg fra mengden.

Dette mener eierne:

13 eiere av Mercedes CLA har lagt inn vurdering av sin bil i "Eierne mener" her på Broom. Klikk her for å lese hva de mener om bilene sine.

Visste du at:

– Storebror CLS finnes ikke lenger i stasjonsvognutgave. Dermed har CLA denne nisjen for seg selv hos Mercedes.

– Mercedes regner selv med at CLA 180 blir bestselgeren. Det betyr 1,3-liters bensinmotor på 136 hestekrefter. Da blir det ikke så morsomt som i denne testbilen.