Flere utenlandske medier, deriblant BBC, omtaler funnet nær Djoserpyramiden som uvanlig.

Det ble ikke bare funnet mumifiserte katter, kobra-slanger, fugler, krokodiller og gjødselbiller ved gravstedet Saqqara i Egypt.

Arkeologer og forskere mener at verdenshistoriens første mumifiserte løve er oppdaget. Mer bestemt en løvebaby, på under én meter.

Hundrevis av objekter

The Sun skriver at forskere har bekreftet at to av likene er løvebarn. Forskerne har ikke klart å identifisere arten til tre andre kattedyr på gravplassen, men utelukker ikke at dette også kan være løver.

– Vi har funnet hundrevis av objekter. Alle er veldig interessante fra et egyptologisk synspunkt. Vi kan bli bedre kjent med området, gjengir The Sun, og siterer Egypts antikvitetsminister Khaled el-Anany.

Funnene ble utstilt i nærheten av gravstedet i helgen. Bildene fra utstillingen kan du se i bildekarusellen øverst i saken.

Katteguten Bastet

Saqqara ligger like sør for Kairo, og refereres ofte til som en del av «De dødes by».

Flere egyptologer hevder at området rundt Saqqara var et minnested for den egyptiske kattegudinnen Bastet og hennes sønn, løveguden Maahes.

Saqqara fungerte som nekropolis for hovedstaden i oldtidens Egypt, Memfis. Senere fikk pyramidekomplekset i Giza og Kongenes dal mye av statusen som tidligere tilhørte Saqqara, men nekropolisen forble et viktig kompleks for gravleggelser og seremonier i over 3000 år.

Independent skriver at dyrene som blir utstilt i Saqqara i disse dager kan dateres til 664-332 f.Kr.