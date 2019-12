Slik sikrer du sprø svor på juleribba

Velg en ribbe med god fettsetting. Det er viktig for en saftig og mør ribbe. Beregn cirka 250-300 gram ribbe per person. Beregn gjerne litt ekstra; kald ribbe smaker godt til julefrokosten eller julelunsjen!

Men bør du velge tynnribbe eller familieribbe?

Familieribbe er tynnribbe med kotelettkam. Ryggbenet på kotelettkammen er fjernet.

Tynnribbe er fra «ribbesiden» på grisen og skal ha ben som er kuttet gjennom.

Forberedelsene bør helst begynne 2-3 dager før ribben skal stekes.

Sjekk at ben er skåret over, da det gjør det lettere å dele opp den ferdig stekte ribba.

Vil du se Wenche i aksjon? Se hele fremgangsmåten på TV 2 Sumo.

Sprø svor

For å få sprø svor må svoren være rutet. Bruk en spiss kniv og skjær gjennom svoren og litt ned i spekket, men ikke inn i kjøttet. Et godt tips er å rute opp parallelt med ribbeina. Det gjør det lettere å skjære opp i biter etter steking.

2-3 dager før ribba skal stekes må du gni ribba inn med salt og pepper. Ribba bør da være opptint.

Legg så ribba med svorsiden ned i en langpanne eller et ildfast fat. Dekk med aluminiumsfolie og sett kjølig (+ 4-6 grader) i 2-3 dager.

Ribba kan eventuelt stekes dagen før servering. Avkjøl da etter steking og sett den kaldt. Ikke dekk den til med med folie eller plast. Da vil svoren bli myk. La ribba ligge med svoren opp. Varm opp ved 200 grader dagen ribba skal serveres.

Steking av ribbe

Tips: Hvis ribba er stor og fyller hele langpannen, kan den dampes med svorsiden opp. Det kan være vanskelig å snu en stor varm ribbe etter dampingen.

Forvarm ovnen til 230 grader, over og undervarme varme eller 200 grader varmluft. Legg ribba med svorsiden opp i langpannen. Legg en asjett under midten på ribba, dette for å få samme høyde på ribba. Det er viktig for et jevnt stekeresultat og at fettet som smelter ut av ribba renner ned i langpannen.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

Hell på 2-3 dl vann. Vannet skal stå cirka én centimeter opp på ribba. Dekk med aluminiumsfolie. Det er viktig at folien er helt tett for at dampingen skal bli vellykket. Sett pannen i varm stekeovn og la ribba dampe i 1 time. Svoren vil «blåse» seg opp og «sprike». Fjern folien.

Senk temperaturen til 200 grader og sett langpannen midt i ovnen. Stek videre i 2-2 1/2 time for familieribbe. Tynnribbe tar cirka 2 timer. Steketid kan variere litt med tykkelse på ribba. Ribba er fet og blir ikke tørr om den stekes 30 min lenger.