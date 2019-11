Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Sjur Røthe er blant langrennsløperne som fortalte åpent til TV 2 om vekt og hvordan de de slanker seg før viktige skirenn.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er selv aktiv langrennsløper, og har et inntrykk av at det snakkes helt ulikt om vekt i herre- og damemiljøene.

– På generelt grunnlag av idrettsmiljøet jeg er en del av, er det mer åpenhet blant herrene, forteller Skinstad og forklarer:

– Blant gutta snakkes det ganske åpent om det. Vi prater om dette helt naturlig. På damesiden skal jeg være så ærlig å si at det snakkes litt mindre om det. Kanskje er det nok mer tabubelagt blant dem, enn det er blant gutta.

Svensk duo åpnet om presset

Han tror mye handler om hva som ligger i vekt-temaet blant kvinner og menn.

– På generelt grunnlag, så er det for gutta en prestasjonssak. Når du begynner å snakke om vekt med damer, så tror jeg fort du begynner å blande inn utseende, selvbilde og en slags forventning om at du skal være slank og fin å se på. Slike ting som det, forklarer Skinstad.

Han trekker frem de svenske skiløperne Britta Johansson Norgren og Jaqueline Locker, som nylig fortalte om presset de kjenner på.

– Som kvinnelig langrennsløper forventes det ikke bare at du skal gå fort, men også at du skal være pen, tynn og si de rette tingene i tillegg. Mens for en mannlig langrennsløper, eller andre mannlige idrettsutøvere, er det ikke så mange som bryr seg om hvordan du ser ut. Så lenge du går fort, løper fort eller skyter hardt. Der er det en vesentlig forskjell, mener jeg.

– Så ditt inntrykk er at det er lettere for herrene å snakke om det?

– Ja, fordi det handler utelukkende om prestasjon. Da blir det litt det samme som hvor stive ski du skal ha, hvor mye du skal trene, og så videre. Men når du begynner å blande inn slike personlige ting som hvordan du føler deg, hvordan du synes du ser ut, da blir det litt verre.

Tok selv helseattesten

Torsdag meldte Ingvild Flugstad Østberg at hun hadde fått startnekt på grunn av at ikke alle kravene i helseattesten var innfridd. Skinstad har selv fylt ut en slik attest, av nysgjerrighet til hva som lå i det.

– Der er det masse spørsmål om selvbilde, mat, hvordan du føler deg, hva du tenker. Veldig lite spørsmål knyttet til hva du veier. Det skjemaet der og samtalen med legen gjorde at legen min skrev «utøveren er ved god fysisk og psykisk helse», forteller han og legger til:

– Dette med fysisk helse er jo greit. Hvordan er blodtrykket, høres hjerte og lunger greit ut, og så videre. Men psykisk helse er en litt videre sak. Jeg tror når du begynner å blande inn den psykiske helsen inni der, at det er da det blir ganske vanskelig å finne de rette ordene og passe på at man ikke tråkker noen på tærne.