Modelltog startet årelang konflikt

– Han ville ikke at jeg skulle reparere toget. Han ville ikke betale for seg og han ville ikke heve kjøpet.

Inngikk forlik

I november 2016 var saken i Forliksrådet der partene ble enige om at toget skulle repareres og betales fullt ut. Toget ble reparert og levert, riktignok etter fristen, men dette var avtalt skriftlig.

Men Smaalensbanen Invest AS betalte ikke, og saken gikk til inkasso. Først da kom en ny klage, og enda en gang utbedret Korsmo toget. Deretter ble det helt stille i tre måneder. Da kom det enda en ny klage.

– Jeg ble overrasket. Jeg ble sjokkert. Jeg hadde gjort så mye ekstra med det toget, satt inn nye motorer, figurer, lys, gjort det litt ekstra for at han skulle bli fornøyd, og så får jeg en klage som sier at toget er verre enn det noensinne har vært. Det er helt uforståelig, sier Korsmo.

Ikke rett på prisavslag

Firmaet mener at toget ble levert for sent og at de har rett på prisavslag på grunn av mangler. Forbrukeradvokat Ola Fæhn mener at firmaet ikke har rett på prisavslag.

– Ja, her er det levert en prototyp, og da må man regne med noen utbedringsforsøk. Dessuten så har denne kjøperen godtatt at det tar litt tid og derfor har han ikke krav på noe mer. Prisavslag får man ikke for forsinkelser, sier Fæhn.

Han mener at daglig leder reklamerte for sent den siste gangen.

– Det går hele tre måneder før han sier ifra at det er noe annet som er galt og da vil jeg si at han kommer for sent. Han er profesjonell, han er advokat av yrke, det går for lang tid før han reklamerer. Han har mistet kravet sitt, sier Fæhn.

VIL IKKE STILLE: Morten Stegard er daglig leder i Smaalensbanen Invest AS. Han ønsker ikke å stille til intervju i tilfelle saken skulle havne i retten. Foto: Faksimile MJ-bladet

Vil ikke stille til intervju

TV 2 hjelper deg har i to måneder prøvd å få til et intervju med daglig leder i selskapet, Morten Stegard. Han ønsker ikke å stille til intervju i tilfelle saken skulle havne i retten.

På e-post skriver Stegard følgende:

«Vi har betalt kr 5000, som vi mener er riktig pris for det Korsmo har levert».

Stegard mener at toget velter i svinger og ikke klarer oppoverbakker på tross av tester som Pelle har gjort. Han har fått tilbud om å heve kjøpet, men har avslått dette. Firmaet mener at modellen kun egner seg som en stasjonær utstillingsmodell.

Siste forsøk

Sammen med Pelle Korsmo gjør vi et siste forsøk på å oppsøke Stegard på Kornsjø stasjon. Han svarer ikke på telefonen og kommer heller ikke ut dit for å møte oss.

– Hva synes du om at han ikke har ønsket å komme hit og møte oss her i dag?

– Hvis toget var her så kunne jeg ha fått det med meg. Hadde han betalt så hadde vi vært helt ferdig. Så enkelt kunne det ha vært, sier Korsmo.