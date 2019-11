Audi har tradisjon for å ligge langt fremme pålys-utvikling. De har for eksempel vært blant de ledende i markedet med sine Matrix LED-lys. Disse gjør det mulig å bruke fjernlyset mye mer enn vanlig, fordi de er i stand til å blende ned bare akkurat der møtende bil, eller bilen foran, befinner seg.

Slik bidras det til at sjåføren ser langt mer enn med tradisjonelle lys. Ikke minst i et land som Norge, der det er mørkt store deler av året, er dette viktig utstyr. Det øker sikkerheten på veiene.

Det er nok å sammenligne med belysningen du fikk i halogenpærene som var vanlig for bare 10-15 år siden, så ser man hvilke enorme steg som har tatt på dette området.

1,3 millioner piksler

Hele bilbransjen er imidlertid langt mer fokusert på belysning nå, enn tidligere. Stephan Berlitz er sjef for lysutviklingen i Audi. Nå står han foran oss og snakker om DML – eller Digital Matrix Light. Det er navnet på de nye laserlysene som ganske snart kommer til å finne veien også til modeller som selges i Norge.

Og dette er ikke småtteri. Berlitz forklarer:

– Vi bruker 1,3 millioner piksler, som naturligvis er en helt annen skala enn tidligere. I tillegg til å gi sømløs justering av lyskjeglen når du møter andre bilister, gir dette oss noen unike muligheter. I praksis kan vi bruke lysene som en avansert projektor – som lyser opp ulike mønster i området foran bilen.

Her markerer lysene filen du kjører i – og de mørke stripene forteller sjåføren hvor dekkene er hen, og markerer hvor bred bilen er.

Markerer fotgjengere

Høres det litt merkelig og unødvendig ut? En engasjert Berlitz utdyper:

– I tillegg til å lyse opp slik vanlig lys gjør, bruker vi laserlysene til å lage et bilde rett foran bilen. Hvis du for eksempel kjører på en vei med striper på hver side, markeres din fil med lyset. Inni lyset er det mønster som viser både hvor bred bilen er, og hvor dekkene er her. Hvis det dukker opp et hull i veien, kan du dermed se hvor du må kjøre, for å unngå å treffe det, sier han.

Fortsatt ikke overbevist? Her er en annen funksjon:

– Hvis bilen registrerer et dyr eller en person, i eller nær veien, vil det sendes en lyskjegle dit. Slik at sjåføren blir oppmerksom på en potensiell fare. Men lyset vil ikke blende personen, den stopper ved beina. Slik kan bilen kommunisere med fotgjengere, og fortelle dem at bilen er oppmerksom på dem, og eventuelt at de bør bevege seg lenger bort fra veien.

De nye lysene blir først tilgjengelig på den Norges-aktuelle elbilen e-tron Sportback, som kommer på markedet neste år.

Partytrick

Etter presentasjonen til Berlitz, kjører vi rundt i Los Angeles på kvelden, og får en demonstrasjon av systemet. Etter å ha sett bilder og hørt systemet forklart, er det noe helt annet å se det fungere i praksis.

Alt som står over er altså hovedfunksjonene til de nye lysene – med fokus på økt sikkerhet.

Men DML har en annen funksjon, også – som er et fiffig partytrick. Lysene kan nemlig brukes til å sende velkomst- eller farvelhilsen, i forbindelse med at bilen låses opp eller igjen.

Audi har lagt inn fem ulike varianter du kan velge mellom. Lysene blir som en projektor, som enten sender grafiske ”filmer” opp på veggen foran deg, eller ned på bakken. Begge deler ser ganske enkelt utrolig tøft ut.

Flere muligheter

Ekstra spennende er det også at det finnes en rekke andre funksjoner de nye lysene kan brukes til. Det snakkes om at de kan lyse opp et fotgjengerfelt når du skal slippe noen over veien, at de kan vise piler fra navigasjonen/blinklys – tall og bokstaver er selvsagt også mulig, og forskjellige farger. Så her kan vi trolig vente oss flere nyvinninger i tiden framover.

DML blir tilgjengelige på bilene fra midten av 2020, og da i første omgang på e-tron og e-tron Sportback.

Prisen er ikke klar ennå, men vi får indikasjoner på at den vil ligge et sted mellom 30.000-50.000 kroner. Kostbar moro, med andre ord. Men så vil du til gjengjeld få noe som ingen andre har …

