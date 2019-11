Etter 25 år på skjermen har Wenche Andersen endelig fått sin egen julekalender på TV 2. Programmet skal gå rett etter God morgen Norge på ukedager og kl.12 i helgene på TV 2. Programmet kan også sees på TV 2 Sumo.

Smakfulle oppskrifter

Til tross for mange år i bransjen, og uendelig antall grytidlige morgener, har hele Norges TV-kokk enda mer å gi til sine trofaste seere.

Wenche skal derfor lose oss gjennom førjulstiden - med sine smakfulle oppskrifter, smittende humør og gode råd.

– Dette er virkelig en drøm som går i oppfyllelse. Da jeg var liten drømte jeg om å få en julekalender med sjokolade i. Nå har jeg fått en julekalender hvor jeg lager den maten jeg er aller mest glad i, sier Wenche til TV 2.

Mat fra bunnen

I 24 episoder får vi inspirerende forslag til spiselige julegaver, hvordan vi sikrer sprø svor på ribba og nyttige triks for å unngå de største blemmene når vi tilbereder julematen. Hennes mål er å vise oss at det å lage mat fra bunnen av ikke behøver å være verken skummelt eller vanskelig.

Julen har stor betydning for Wenche personlig, og nå gleder hun seg til å bringe sine familietradisjoner videre til det norske folk.

– Jeg må si jeg har litt sommerfugler i magen, for jeg vet ikke hva folk vil ha. Men jeg håper at det blir tatt vel imot, og at jeg kan gi noen gode tips og ideer til hva de der hjemme kan lage, avslutter Wenche.