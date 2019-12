Derfor gjorde hun det slutt med Jakten-Atle

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten reiste bøndene på ferietur sammen med sine utkårede friere.

Men det ble ingen tur til Kroatia på bonden Atle Kristiansen (37) fra Heradsbygd i Hedmark og hans frier Elisabeth Eilertsen (30).

Elisabeth trakk seg fra turen, og Jakten-paret møttes istedenfor på tomannshånd for å snakke ut.

Her forteller frieren til Atle at hun synes de har hatt det kjempefint sammen og at hun kjente på følelser etter at de tilbrakte tid sammen hjemme hos henne.

Men etter hjemmebesøket skjedde det noe.

– Det har blitt mer tydelig at de interessene vi har sammen, bruker vi på forskjellige måter. Det blir riktig for meg å avslutte det nå, selv om det er veldig synd, sier Elisabeth i programmet.

Atle forteller i programmet at han synes det er leit at hun vil avslutte forholdet og at han hadde håpet på at hun ville gi det mer tid.

Se samtalen i videoen i toppen av saken.

Uten kamera

Elisabeth forklarer til TV 2 at hun og Atle tilbrakte en helg sammen uten kameraer til stede. Da innså hun at forholdet ikke føltes riktig for henne.

AVSLUTTET FORHOLDET: Det ble ingen ferietur på Atle og Elisabeth. Foto: Skjermdump/TV 2

– Etter at Atle hadde vært på besøk hos meg, så hadde vi en helg sammen hjemme hos han, før ferieturen. Da fikk vi kjenne på hvordan det var uten kamera og bare oss to, sier Elisabeth til TV 2.

– Det ble veldig tydelig for meg at vi ikke passet sammen og at Atle ikke var den personen jeg ville dele livet mitt med, sier hun videre.

Uken før de skulle reise på ferietur sammen, brøt de kontakten.

– Jeg valgte å avslutte forholdet med Atle fordi vi ikke passet sammen, sier hun.

Enige om å avslutte

Jakten-bonden Atle forteller at han også innså at de var for ulike.

– Da vi tilbrakte tid sammen uten kamera, kom det frem at vi er veldig forskjellige og tenker ulikt på flere områder. Det var først da vi var alene at vi fikk pratet ordentlig om mer private og personlige ting, sier Atle til TV 2.

Ifølge ham var de enige om å avslutte forholdet før ferieturen, som egentlig skulle være en del av TV-programmet.

– Jeg var enig med Elisabeth i at vi skulle avslutte datingen da, siden vi skjønte at vi ikke passet sammen. Jeg tror ikke ting hadde endret seg dersom vi hadde fått mer tid sammen, sier Atle.