– Den kommentaren fikk meg til å tenke at jeg måtte gå ned i vekt

Ingrid Landmark Tandrevold er en av Norges beste kvinnelige skiskyttere. Tiden før hun ble en del av landslaget har ikke bare vært enkel. I podcasten hun har sammen med Tiril Eckhoff, åpner Fossum-løperen seg om en vekt-kommentar som satte en støkk i henne.

– Jeg feiret bursdagen min, og fikk en jakke i gave. Da han som ga meg jakken skulle holde en tale, gjorde han et stort poeng av at de ikke hadde større størrelser i butikken. Han håpte størrelsen passet, og at jeg ikke var enda større enn det, sier Tandrevold i podcasten.

Vanskelig høst

23-åringen forteller at kommentaren var ment humoristisk, men at hun ikke syntes det var morsomt i det hele tatt.

– Den kommentaren stakk så dypt i meg at jeg bestemte meg: nå, Ingrid, må du ned i vekt. Alle syns du er feit.

Fossum-jenta forteller om en vanskelig høst etter den episoden.

– Jeg var virkelig ikke feit. Nå begynner jeg nesten å gråte når jeg snakker om det, for i løpet av den høsten mistet jeg humøret mitt. Det eneste jeg tenkte på var at jeg måtte spise mindre, og at det var det som definerte meg som person.

Mistet humøret

– Jeg syns det er så kjipt å tenke på det i ettertid. To til tre måneder i den perioden husker jeg veldig lite fra, fordi det første som forsvant ved meg var humøret mitt, og det har alltid vært min styrke. Vi (Ingrid og Tiril) har "lættis" hver dag, og en av mine viktigste gleder i livet er å le og ha selvironi.

– Jeg følte jeg ikke var verdt noen ting som person. Jeg, som alltid har sett på meg selv som ganske morsom, tenkte: ler bare alle av meg? Syns alle jeg er teit og håpløs? Jeg var en skikkelig dårlig venn en periode og tenkte bare på meg selv, og at jeg skulle gå ned i vekt fordi en gutt hadde kommentert noe uhyggelig til meg.

Gode venner, foreldre og trenere hjalp Tandrevold ut av den vonde perioden.

– Folk rundt meg så meg. De så at jeg ikke var som jeg pleide. Alle sammen snakka med meg, og det satte jeg ekstremt stor pris på.

Hun forteller også om et møte med en ernæringsfysiolog som fikk snudd situasjonen før det gikk galt.

Viktig å tenke seg om

– Ernæringsfysiologen skjønte at det at jeg ville ned i vekt ikke hadde noe med prestasjon å gjøre. Hun spurte meg om målene mine, og jeg svarte at mitt langsiktige mål var å være med i OL i 2022. Da sa hun til meg: du kommer deg ikke til OL i 2022 om du tuller med vekt nå.