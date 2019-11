Fremmer mistillitsforslag mot Hauglie: – Hun har bidratt til justismord

– Nå er det helt krystallklart at Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk, og en uvilje mot å rydde opp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Han mener saken har vist en ren klassejus, som de nå tar et oppgjør med.

– Dette ville aldri skjedd hvis det var finansadvokater eller direktører som var ofrene. Derfor er tilliten til regjeringen svekket i store grupper i samfunnet, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med arbeids- og sosialdepartmentet. Statsråd Anniken Hauglie har ingen kommentar til saken.

– Justismord

Rødt-leder peker spesielt på at arbeids- og sosialministeren ikke er rett person til å lede opprydningen etter skandalen, og at hun derfor må gå av.

Ifølge Moxnes er det to grunner til dette.

– Det ene er at i februar 2019 så instruerte Anniken Hauglie NAV om å ikke gjennomgå gamle saker, men bare legge om praksis i fremtidige saker.

– Det andre er at Hauglie 30. august fikk beskjed om at det var sannsynlig at folk satt urettmessig i fengsel. Det tok to uker før departmentet hadde så mye som et møte med NAV. Så gikk det ytterligere fem uker før riksadvokaten ble orientert. Derfor sier vi Hauglie har bidratt til justismord.

– Må stilles til ansvar

Moxnes sier det etter Rødts vurdering er klart at sakens alvor og omfang har økt under Anniken Hauglies periode som ansvarlig statsråd.

– Demokratiet og rettssikkerheten har sviktet noen av dem som trenger det mest. Den øverste politiske ansvarlige må stilles til ansvar, og gå. Det er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten til myndighetene, sier Moxnes.

Rødt mener det er en politisk skandale at departementet ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått.

– Også maktpersoner må stilles til ansvar, og vi mener det er både viktig og riktig at Hauglie stilles til ansvar nå. Ikke minst fordi hun leder oppryddingen av skandalen. Hun må ut, også må vi sette inn en ny person som folk kan ha tillit til.

Vil fullføre arbeidet

Freddy Øvstegård som sitter i kontrollkomiteen fra SV sier til TV 2 at Hauglie har store forklaringsproblemer.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet, sier Øvstegård.

Han sier et dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, og at de derfor vil fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før de konkluderer.

– Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen om hun skal få bli sittende, sier han.