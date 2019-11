– Mange av de jeg møtte den kvelden mistet livet

OVERLEVDE: Roy Erling Furre overlevde ulykken for 20 år siden.

– Det er mange hurtigbåtulykker som kunne endt som den for 20 år siden. Min bror var om bord på gamle Sleipner i 1976, jeg var selv med i kollisjonen mellom hurtigbåtene «Vingtor» og «Sunnhordland» i 1998, samt hurtigbåten Sleipner i 1999, forteller han.

Furre sier det finnes flere ulykker med lignende utslag, og mener omfanget av hurtigbåtulykker er større enn man tror.

– Åpenbart er dette et område som ikke er godt nok ivaretatt med tanke på samfunnssikkerhet. Det er skremmende for de som er ute og reiser med hurtigbåter, forteller han.

HEVET: Her blir Sleipner hevet opp fra sjøen i en vik ved Lyngholm i Sveio. Foto: Alf Ove Hansen

– Vi skal ikke glemme

Ett år etter ulykken ble det avduket et minnesmerke ved Ryvarden fyr. Tirsdag avholdes en minnemarkering på stedet.

– Det blir fint. Det er fint å minnes de som er borte. De som møter opp er der fordi det er viktig for dem, forteller Furre.

– Først og fremst er det viktig å hedre de vi har mistet. Vi skal ikke glemme de som ble rammet og de som sliter. Vi må jobbe for at dette aldri skal skje igjen. Jeg tror det er en lettelse for alle som ble rammet av ulykken at vi kan klare å unngå nye ulykker, utdyper han.

Selv vil Furre aldri glemme den skjebnesvangre kvelden i 1999.

– Det er umulig å glemme det som skjedde, og de man mistet. Likevel vil jeg trekke frem gode minner med de overlevende som deler sine historier og hvordan det har preget dem, forteller han.

MINNESMERKE: Tirsdag er det markering ved minnesmerket ved Ryvarden fyr. Bildet er fra avdukingen av minnesmerket på ett-årsdagen etter ulykken. Foto: Alf Ove Hansen

Opprettet støttegruppe

Etter ulykken opprettet Furre en støttegruppe for de rammede og de etterlatte. Her var han aktiv med oppfølgingsarbeidet i to år.

– I opprettelsesfasen rådførte jeg meg med lignende støttegrupper, blant annet Kian Reme etter Alexander Kielland og den som tilhører Scandinavian Star, forteller han.

Furre sier det etter hvert har blitt mange ulike støttegrupper, slik at nettverket har blitt større. Arbeidet med støttegruppa beskriver han som en motivasjon.

– Det har jo vært en motivasjonskraft i sikkerhetsarbeidet og i det daglige. De som er rammet av Sleipner-ulykken er veldig opptatt av at dette ikke skal skje igjen, forteller Furre.

LETEMANNSKAP: Røde Kors hjelpekorps i Bergen og Etne søkte etter vrakrester fra hurtigbåtforliset i tiden etter ulykken. Foto: Ida Von Hanno Bast