Holdt kvinne innesperret og voldtok henne flere ganger – politiet aner ikke hvor han er

Voldtektene fant sted i Juburis leilighet i Stavanger en natt i august 2010.

Etter en tur på byen hadde en ung kvinne blitt med inn i leiligheten, men gitt klart uttrykk for at hun ikke ønsket å ha seksuell omgang med Juburi, ifølge en dom fra tingretten.

Likevel ble hun holdt innesperret i timevis og voldtatt minst fem ganger. Morgenen etter oppsøkte kvinnen et voldtektsmottak.

– Det er det verste man kan bli utsatt for, så dette har naturligvis vært en enorm belastning for henne, sier kvinnens bistandsadvokat Inger Marie Sunde til TV 2.

Nektet straffskyld

Mannen nektet straffskyld i saken og fortalte en historie som ifølge retten ikke gir noen mening. Juburi ble dømt til fire års fengsel.

Hans daværende forsvarsadvokat har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Selv om Juburi er iraker og kom til Norge to år før voldtekten, mente ikke politiet at det var grunnlag for å holde ham varetektsfengslet frem til rettssaken i 2012. De mente altså ikke at det var nærliggende fare for at han ville unndra seg straffeforfølgning.

Men da dommen skulle forkynnes for 36-åringen, var han sporløst forsvunnet.

– Siden har min klient vært fryktelig, fryktelig redd. Hun angrer på at hun anmeldte saken, fordi han går fri, mens hun er livredd hver gang hun åpner døren sin, sier Sunde.

Kampanje gir håp

For politiet har saken blitt et mareritt. Etter syv år har de fremdeles ingen formening om hvor Juburi oppholder seg.

– Vi mener bestemt at han har forlatt landet, og den siste observasjonen av ham er gjort i nærheten av hans bopel få måneder etter rettssaken, sier Egon Husabø Kvigne, som leder Kripos' seksjon for Europol og Interpol.

OPTIMISTISK: Egon Husabø Kvigne i Kripos håper den offentlige etterlysningen av den 36 år gamle irakeren skal føre til avgjørende tips i saken. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Politiet etterlyste raskt mannen nasjonalt, men ikke før i januar i fjor ble Juburi internasjonalt etterlyst. Heller ikke det har ført noen vei.

Det som nå gir politiet fornyet tro på å finne 36-åringen, er en helt ny kampanje som det internasjonale politisamarbeidet Interpol lanserte mandag.

Kampanjen dreier seg om alvorlig kriminalitet mot kvinner, og totalt åtte menn fra syv land etterlyses nå offentlig – altså ved bruk av navn og bilde. Én av dem er nettopp Juburi.

– Vi håper selvsagt at dette skal føre til en oppklaring av saken, ved at noen kan hjelpe oss med informasjon eller at noen kjenner vedkommende, sier Kvigne.

Disse etterlyses

De syv øvrige mennene som inngår i kampanjen, er etterlyst for drap og voldtekter. Kampanjen lanseres i forbindelse med den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner.