Tolv ulike land. Tolv ulike byer.

EM 2020 blir for første gang arrangert over hele Europa. Men ifølge president i Norges fotballforbund kan det fort hende at det blir det siste vi ser til nyvinningen.

Økte kostnader knyttet til logistikk, kompliserte gruppesammensetninger og spørsmål knyttet til fair play er noen av utfordringene som har dukket opp for Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Dette er min personlige vurdering, uten at det er forankret i et Uefa-vedtak, sier Terje Svendsen til TV 2.

NFF-presidenten sitter i en komité i Uefa som fastsetter regler og strukturer for hvordan EM skal spilles og avvikles.

Ett av de store problemene, slik Svendsen ser det, er at flere av de kvalifiserte nasjonene får en fordel av å være såkalte vertsnasjoner. Italia, Danmark, Nederland, England, Spania og Tyskland er blant nasjonene som er garantert hjemmekamper i samtlige kamper i gruppespillet.

– De får en ubetinget fordel. Det må definitivt diskuteres opp mot fair play. Og så er det komplikasjoner med tidssoner osv. som har gjort det veldig vanskelig, sier Svendsen.

Neste EM arrangeres i Tyskland i 2024, etter det er det ikke bestemt hvor turneringen går av stabelen. Svensen utelukker ikke at flere nasjoner kan gå sammen for å arrangere EM i fremtiden, men ser det som lite sannsynlig at avstandene blir som i det kommende mesterskapet.

– Dette var en god idé, men man møtte på utfordringer da man satte i gang med det arrangement-tekniske og de sportslige fair play-perspektivene. Dette er ikke noe billig arrangement, sier Svendsen.

Arrangørbyene for EM i 2020 er: London (England), München (Tyskland), Roma (Italia), Baku (Aserbajdsjan), Bucuresti (Romania), Dublin (Irland), København (Danmark), Glasgow (Skottland), Budapest (Ungarn), Bilbao (Spania), Amsterdam (Nederland), St. Petersburg (Russland)